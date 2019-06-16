Дрессированную медведицу, напавшую на людей в Балакове, сняли на видео

Очевидец запечатлел процесс выманивания цирковой медведицы по кличке Майя, напавшей на людей в Саратовской области в минувшую субботу, 15 июня.

Как утверждают СМИ, медведица из цирка проломила стену вольера, расположенного в гаражном кооперативе "Металлист", и выбралась на свободу.

Животное атаковало 68-летнего мужчину, после чего напало на 28-летнего прохожего, попытавшегося отогнать медведицу от первой жертвы, и скрылось в кустах.

По данным РИА Новости, пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное.

После ЧП медведицу удалось заманить в гараж и подпереть дверь бревнами. Через некоторое время медведицу посадили на цепь и выставили полицейский пост.

Известно, что Майя принадлежит 32-летнему дрессировщику, который до весны текущего года работал в пензенском цирке. В перерыве между выступлениями мужчина содержал медведицу в вольере, оборудованном прямо в гараже. Животное планировалось передать в Курский заповедник, однако инцидент с ее участием спутал все планы и вопрос о переезде временно закрыт.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.