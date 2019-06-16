Патриарх Кирилл: Церковь не ошибается, ведь через нее действует Дух Божий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил богослужение в Троице-Сергиевой лавре с праздник святой Троицы.

Это день рождения Церкви, отметил патриарх, которая провозглашает Божию правду. Церковь не может ошибаться, потому что через нее действует Дух Божий.

Он назвал праздник днем особого оптимизма и пожелал всем в лавре сохранять его подольше.

16 июня православные христиане отмечают праздник Пятидесятницы, или День Святой Троицы. Это один из двунадесятых, самых важных христианских праздников, знаменующий схождение Святого Духа на учеников Христа. После этого они обрели свое миссионерское предназначение. Так началась история христианской церкви. Троица отмечается через 50 дней после Пасхи и на десятый день после праздника Вознесения Господня. Она всегда приходится на воскресенье. Суббота перед Троицей – Вселенская, Троицкая, родительская – день особого поминовения усопших. передает РИА Новости.