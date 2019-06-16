Киселёв прокомментировал историю с миной и танкерами

13 июня два нефтеналивных танкера — Норвегии и Японии — пострадали от взрывов в Оманском заливе, на фарватере ровно между Ираном и Оманом. Американцы тут же обвинили Иран в торпедной атаке. Иран тут же заявил о провокации и все обвинения отверг. Американцы подняли градус ужаса.

14-го сам Трамп прямо обвинил Иран, а как доказательство предъявлено некое мутное видео, на котором во мраке неизвестные люди на неизвестном катере что-то делают у высокого борта неизвестного судна. Когда производились съемки, тоже неизвестно. Может, 10 лет назад. И не ясно, кто и на что снимал. Может, даже постановка. При этом Центральное командование США утверждает, что на кадрах иранские военные снимают с борта танкера-жертвы неразорвавшуюся мину, дабы замести следы.

Непонятно, зачем иранским военным увозить мину. Мало ли кто ее повесил? Иранцы, что, мины должны за каждым с танкеров снимать? И вообще, что доказывает, что на кадрах иранцы? Абсурд, но у США эти кадры — пока самый сильный аргумент против Ирана.

Понятно, что подробно сложившаяся ситуация была обсуждена в Бишкеке на полях саммита ШОС в ходе двусторонней встречи президентов России и Ирана — Путина и Роухани. За день до этой встречи российский МИД устами замминистра Сергея Рябкова предостерег от "скоропалительных выводов, которые могут только масла в огонь подлить".

"Я бы воспользовался этой возможностью, чтобы предостеречь от поспешных выводов, от каких-то попыток возложить ответственность на тех, кто неугоден, что называется, целому ряду известных государств", — сказал Рябков.

Однако в поддержку США быстро подхрюкнула Британия. Мол, да-да, Иран это. Германия, наоборот, мягко усомнилась в американских доказательствах.

"Видео недостаточно. Конечно, мы можем понять, что показывают. Но для окончательной оценки этого мне недостаточно", — заявил Хайко Маас, министр иностранных дел Германии.

Примерно в таком же духе высказалась Франция, да и комиссар по иностранным делам ЕС Могерини — тоже. Стало ясно, что Европа в случае удара США по Ирану сочтет это агрессией. Европе и континентальным союзникам США по НАТО это явно не нужно. Однако тревожно, ведь всем очевидно, что диверсия в Оманском заливе — классическая провокация для начала войны.

Недавно "Вести недели" уже рассказывали, что Трамп направил в регион армаду из семи военных кораблей во главе с авианосцем "Авраам Линкольн". Также туда двинулся еще один ракетный эсминец — "Мэйсон" — с "Томагавками" на борту. В общем регион сейчас буквально нашпигован американскими "Томагавками". У американцев палец — на спусковом крючке. Им не хватало только повода для начала войны. Сейчас и повод сконструирован. Опасно.