Адвокат рассказал о допросе Голунова

Сергей Бадамшин, адвокат корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, рассказал, что в субботу, 15 июня, журналиста вызывали в МВД на допрос. Годунов дал следствию показания в качестве свидетеля по обстоятельствам и событиям, произошедшим с ним.

По словам адвоката, следственные действия проводились в рамках уголовного дела, по которому обвиняемым проходил Голунов. Сейчас это дело ведет Главное следственное управление столичного главка полиции.

"Оно осталось и расследуется с соответствующим оперативным сопровождением", — отметил Бадамшин, слова которого приводит "Интерфакс".

Он пояснил, что сейчас в рамках этого дела ведется проверка действий полиции, чтобы затем передать материалы в Следственный комитет. Подробности адвокат раскрывать не стал, сославшись на то, что не надо мешать следствию, оно должно объективно разобраться в этой ситуации.

Хорошо, если они будут рассматривать ситуацию с Голуновым как системную проблему, а не как единичный случай. Я бы как раз к этому их и призывал", — добавил юрист.