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16 июня 201919:44 Дмитрий Киселёв

Атака в Оманском заливе: американская классика позапрошлого века

Атака в Оманском заливе: американская классика позапрошлого века

Подрыв танкеров в Оманском заливе — просто американская классика для начала войны. В таком ключе США развлекались еще в позапрошлом веке. Так, в 1898 году у берегов Кубы вдруг взорвался американский броненосный крейсер "Мэн". Куба тогда, как и другие обширные территории в Латинской Америке, принадлежала испанской короне. Соединенным Штатам это не нравилось. Им нужен был передел. Испания воевать не хотела, но американцы создали повод — взорвали свой собственный броненосец. Интересно, что большая часть офицерского состава при этом была почему-то на берегу. На взорванном броненосце погиб 261 человек, в основном негры-матросы. Обвинили во всем Испанию, мол, это коварные испанцы завели мину под их корабль. Далее — кампания ненависти в прессе и война.

Так casus belli — повод для войны — был создан. И испано-американская война разразилась. В результате Кубу захватывают Соединенные Штаты, а еще Гуам, Пуэрто-Рико и Филиппины. Спустя 10 лет после окончания испано-американской войны, когда остатки американского броненосца "Мэн" подняли на поверхность, стало очевидным, что роковой взрыв произошел не снаружи, а внутри. Причем паровые котлы двигателя были целы, то есть не авария. Но война к тому времени уже давно закончилась, и никто ее итоги уж пересматривать не стал.

Похожий casus belli американцы сконструировали 4 августа 1964 года для того, чтобы начать войну во Вьетнаме. Тогда находящиеся в Тонкинском заливе два американских эсминца трактовали помехи на своих радарах как нападение на них вьетнамских катеров. Нападения не было, но президент США Джонсон отдает приказ о начале бомбардировок Вьетнама. В результате за 11 лет войны убиты миллионы вьетнамцев. Потери США — 60 тысяч убитыми и 300 тысяч ранеными и позорное бегство из Вьетнама. Но уж очень хотелось повоевать.

Уже позже, в 2005 году, Агентство национальной безопасности США (АНБ) открывает документы по инциденту в Тонкинском заливе. Из них становится ясно, что АНБ специально отправляло в Белый дом ложные отчеты о событиях 4 августа.

Наконец, изобретенным в США стал и повод для начала войны в Ираке в 2003 году. Пробирка с белым порошком из рук госсекретаря Колина Пауэлла на Совбезе ООН — фальсификация. Он утверждал, что в Ираке — оружие массового поражения, в том числе химическое, и что лидер Ирака Саддам Хусейн связан с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Впоследствии было доказано, что и то, и другое — ложь. Но война по этим ложным предлогам началась, Саддам Хусейн был повешен, сотни тысяч людей погибли, порожден варварский псевдохалифат.

А США, ни перед кем не извиняясь, уже конструируют новый повод для войны — уже с Ираном. Как говорится, шито белыми нитками. Но одно дело — сконструировать повод для войны, а другое — саму войну начать. Начнет ли Трамп войну с Ираном? Поскольку он уже объявил об участии в выборах, то эта война может стать для него большим внутриполитическим риском. Это раз. Два — Израиль может пострадать. И это тоже не станет Трампу плюсом. Три — трудно просчитать последствия бойни, в ходе которой Иран грозит перекрыть Ормузский пролив — прямо-таки нефтяную аорту человечества. Готов ли Трамп? Это зависит от того, сколь он по-настоящему горяч. Сдается все же, что не в такой степени.

Текст: "Вести недели"

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