16 июня 201914:45
Форвард "Пари Сен-Жермен" Мусса Диаби перешел в "Байер"
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Мусса Диаби продолжит карьеру в немецкой бундеслиге, 19-летний форвард подписал соглашение с командой "Байер", рассчитанное на пять лет – до 2024 года.
Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, французский клуб выручил на продаже футболиста порядка 15 миллионов евро.
Диаби – воспитаник "ПСЖ", в 2018 году на правах аренды выступал за итальянский "Кротоне". В минувшем сезоне француз в составе парижан принял участие в 34-х играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.
💬 "Hallo, mein Name ist Moussa #Diaby!" 😉#OuiOuiDiaby #Werkself pic.twitter.com/M7yzCnaWQX— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 14 июня 2019 г.
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