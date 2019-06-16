После массовой драки в Чемодановке в соседних Лопатках сожгли дом

В соседнем с Чемодановкой селе неизвестные подожгли дом, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

Дом площадью 150 квадратных метров в селе Лопатки на улице Песочная сгорел в субботу. Также огнем уничтожены надворные постройки площадью 50 квадратных метров, никто не пострадал. Начато расследование.

Село лопатки находится неподалеку от места, где накануне произошла массовая драка между местными жителями и цыганской общиной. В результате инцидента погиб один человек, еще трое находятся в больнице, один из которых — в реанимации.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, взявший ситуацию на контроль, считает, что распространение слухов в соцсетях, касательно инцидента, необходимо прекратить. Глава региона считает, что таким способом провокаторы сеют панику. А правоохранительные органы должны дать оценку ситуации с распространением недостоверных сведений. Об этом Белозерцев написал в своем аккаунте в "Инстаграм".