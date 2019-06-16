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Иван Голунов освобожден 34 минуты назад

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16 июня 201915:20

Москва: митинг завершен, принята резолюция

Михаил Терещенко/ТАСС

Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова завершился, принята резолюция. По словам председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева, страна после этого события стала другой, передает РИА Новости.

Как рассказал глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев, резолюция будет отправлена в госструктры, генпрокурору РФ Юрию Чайке, главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает ТАСС.

Сам Голунов на митинг не пришел, сообщила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Екатерина Винокурова.

Митинг прошел под лозунгом "Закон и справедливость для всех". По итогам митинга была принята резолюция с требованием пересмотра дел по 228 статье, заведенных на общественных деятелей, а также просьбой выработать регламент взаимодействия журналистского сообщества с силовыми структурами, передает "Интерфакс".

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