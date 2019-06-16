NYT: США атаковали Россию без разрешения Трампа
Издание The New York Times сообщило, что американские спецслужбы атакуют российские энергосистемы. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп заявил, что публикация не соответствует действительности. Кому верить, и есть ли на самом деле какая-то угроза для инфраструктурных объектов России?
"США усиливают кибератаки на энергосистемы России". Под таким громким заголовком вышла статья в The New York Times. Авторы, ссылаясь на источники в правительстве, утверждают: Штаты готовы внедрить вредоносное программное обеспечение в российские электросети в случае серьезного конфликта между двумя странами.
"Да, мы совершаем такие тайные операции. Потому что нужно не только защищаться от любого рода кибератак. Необходимо предпринимать контрдействия, если подобное происходит. The New York Times пишет, что мы проводим атаки. Нет, мы готовимся к потенциальным атакам", — так прокомментировал публикацию американский военный аналитик, генерал-лейтенант Марк Фиплип Хертлинг.
Дональд Трамп назвал информацию The New York Times ложью и даже обвинил авторов в государственной измене. По словам главы Белого дома, издание в упадке, поэтому журналисты ради сенсации готовы публиковать любые выдумки.
"Верите ли вы, что неудачники из The New York Times только что сделали материал с утверждением, что США существенно усиливают кибератаки на Россию? Это фактически государственная измена некогда великой газеты, которая так отчаянно пытается написать историю, любую историю, даже плохую для нашей страны... Кроме того, неправдивую!" — написал Трамп в своем Twitter.
Интересная деталь: по данным газеты, самого Трампа сотрудники военных ведомств даже не поставили в известность о якобы готовящихся кибератаках. Сослались на неблагонадежность президента.
"Что самое интересное в публикации The New York Times: в министерстве обороны и в киберкомандовании не хотят предоставлять детали президенту, боясь, что он может раскрыть эти секреты", — отметил Хертлинг.
Это не первый такой сигнал со стороны Вашингтона за последнее время. На днях советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выступил за проведение кибератак против России. Объяснил это традиционно — необходимостью ответить на якобы вмешательство в американские выборы.
"Ответ в киберпространстве против вмешательства в выборы был главным приоритетом в прошлом году, мы были сфокусированы на этом. Но сейчас мы расширяем сферы, в которых мы готовы действовать", — указал Болтон.
Но эксперты уверены: несмотря на угрозы со стороны Вашингтона, российские энергосистемы в безопасности.
"Крупнейшая энергокомпания в стране "Россети" активно занимается кибербезопасностью и защитой энергосистемы. Наши другие компании топливно-энергетического комплекса тоже этим занимаются, уделяют этому пристальное внимание. Попытки такие есть, но компании очень серьезно к этому относятся. "Россети" сейчас в рамках цифровой трансформации очень серьезное внимание уделяют кибербезопасности и защите от подобных угроз, в том числе занимаясь активно импортозамещением. И Минпромторг занимается, и сами энергокомпании", — заявил руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц.
Впрочем, многие обратили внимание на то, что время выхода статьи совпало с началом предвыборной кампании в США. И предположили: публикация The New York Times может быть просто очередной попыткой давления на Трампа.
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