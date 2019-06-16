МИД советует россиянам обходить стороной гонконгских демонстрантов

Ситуационно-кризисный центр МИД России, отслеживающий экстренные ситуации, связанные с угрозой российским гражданам за рубежом, рекомендует избегать мест массового скопления людей в Гонконге. В этом особом административном регионе Китая сейчас проходит очередная многотысячная акция протеста против рассмотрения поправки к закону об экстрадиции.

#КНР — В Гонконге проходит очередная многотысячная акция протеста против рассмотрения поправки к закону об экстрадиции. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/JVO0bNS3OY — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 16 июня 2019 г.

В ходе акции протеста в среду, 12 июня, в Гонконге произошли столкновения полиции с протестующими. В ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Тогда пострадали и были госпитализированы 72 человека в возрасте от 15 до 66 лет, 11 человек полиция арестовала за беспорядки.

Накануне глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о приостановке рассмотрения спорной поправки к закону об экстрадиции, передает РИА Новости. Она в случае одобрения позволила бы Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Противники законопроекта обеспокоены тем, что поправка позволит высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина. Сегодня днем демонстранты снова вышли на акцию протеста, требуя полностью отозвать пересмотр закона. От самой Кэрри Лэм они требуют извинений, звучат также призывы к ее отставке.