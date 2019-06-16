Олимпийскую сборную России проводили на Европейские игры

В воскресенье, 16 июня в спорткомплексе "Лужники" состоялась церемония торжественных проводов Олимпийской сборной России на II летние Европейские игры, который пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

Ожидается, что в Минске выступят 225 российских спортсменов. Знаменосцем сборной на церемонии открытия Игр станет семикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко.

"С прекрасным настроением мы провожаем нашу команду на Европейские игры, где наша сборная выступит очень хорошим составом, – заявил министр спорта РФ Павел Колобков, слова которого приводит ТАСС. – Надеемся, что они покажут хорошее выступление, будем за них болеть и переживать".

Напомним, на I Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, сборная России в медальном зачете заняла первое место, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых наград.