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Ситуация на Украине 12 минут назад
"Одноразовые" диверсанты СБУ сдали своих кураторов
В Донбассе, на линии соприкосновения, продолжаются обстрелы. Более того, Донбасс вылавливает у себя все больше диверсантов, засылаемых с Украины. Как это происходит?
Владислав Зайцев. 19 лет. Уроженец Донбасса. Утверждает, что за незначительное правонарушение был задержан украинскими полицейскими. В обмен на освобождение согласился сотрудничать с разведкой Украины. Во время совершения теракта на железной дороге был арестован сотрудниками одной из спецслужб Донецкой народной республики.
Установил, как велели, два мощных заряда. Но успел привести в действие только один — замешкался. Зайцев нажал на кнопку радиопередатчика чуть раньше положенного. Вред нанес только рельсе и себе. 10 лет колонии строгого режима — это минимум.
Серей Бешта. 52 года. Еще один из тех, кого украинские спецслужбы поймали на крючок. Все — по стандартной схеме. Полиция взяла на контрабанде янтаря. "Добрые" люди из СБУ помогли выйти на свободу. Взамен попросили сущую ерунду — подписать бумагу о неразглашении и кое-что взорвать на территории Донецкой народной республики. Присвоили позывной, в наше время совершено не привлекающий внимания, – Барон. Барона взяли в гараже, когда он прятал очередную партию взрывчатки и оружия.
Есть два бесспорных плюса в том, что украинские спецслужбы используют в своей деятельности на территории ДНР в том числе и таких людей — с невысоким уровнем интеллекта. Во-первых, их достаточно быстро ловят. Бывает, что жестко. Особенно если есть информация о том, что преступник вооружен. Конкретно в этом случае оперативники предполагали, что в кармане — граната.
Придя в себя уже в камере, эти "одноразовые" агенты украинских спецслужб начинают сдавать своих кураторов. Всех, кого знают. Иногда одного, иногда списками.
Правоохранительным органам ДНР известны подразделения спецслужб Украины и их сотрудники, причастные к организации террористических актов на Донбассе. В частности, 5-е Управление ДКР СБУ, которое в свое время создавалось при активном участии ЦРУ США. В настоящее время его начальником является Роман Червинский, заместители у него — Максим Попов и Александр Поклад. Их работу курирует Алексей Петров, который до последнего времени возглавлял Департамент контрразведки СБУ, а недавно был назначен заместителем председателя СБУ.
В архивах спецслужб ДНР — тома дел. С позывными, фамилиями и адресами в Киеве. Непосредственно работу по ДНР в 5-м Управлении организует Второй отдел. Известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений на Донбассе.
В частности, можно отметить Сергея Моторина, кстати, выходца с Донбасса, раньше служившего в Славянске. В настоящее время является помощником начальника 5-го Управления ДКР. Именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко. Есть и более молодые отморозки — Владислав Долгозвяга и Андрей Мушта.
Понятно, что теракты, они совершают не сами, а руками своих агентов. Таковыми, в частности, являются Андрей Байдала, известный под псевдонимом Швед, и его сподручные из числа украинских националистов Андрей Отенко и Дамир Баштанников.
Правоохранительные органы ДНР и ЛНР располагают фотографиями не только этих, но и других военных преступников. Известны их места жительства, семейное положение, используемые автомобили.
Известно, где и чем занимаются, где живут сотрудники спецрезерва ГУР. Именно спецрезерв провалился в Крыму в августе 2016 года, когда выполнял указания бывшего начальника ГУР Валеры Кондратюка.
Бывает, что пешки выводят на более серьезных игроков в самом Донецке. Один из них — Сергей Грузинов. В списке агентов СБУ проходит под псевдонимом СВД. Американскую снайперскую винтовку собирает на раз. Начал с оригинальной легенды о том, как научился стрелять в тире города Киева, но постепенно разговорился.
"Меня готовили. Вывозили сотрудники СБУ уже на специальные полигоны. Я потом выяснил, что это был полигон Сил специальных операций ВСУ Украины. Когда меня привезли на тот полигон, я уже знал, с какой стороны к винтовке подойти и как целиться", — сказал Грузинов.
До этого Сергей (СВД) тренировался в Донбассе в составе так называемого добровольческого батальона. В Донецк Сергея СВД забросили под видом коммерсанта. Сергею арендовали магазин. Продавал люстры и ждал поступления приказа – "заказа", как говорят об убийстве.
"Мне прислали фотографию человека и сказали адрес, где я его должен ждать. Военнослужащий высокопоставленный, кто-то из командиров", — вспоминает Сергей.
Украинские спецслужбы приказали ликвидировать ни много ни мало руководителя одного из спецподразделений ДНР. Его позывные в Киеве знают. Ленин или Ильич. Боец офицер, смелый человек — эпитетов много. Известен своей непримиримостью к преступникам.
Взяли Сергея (СВД) на квартире в Донецке, где он проживал. Оперативная игра против киевских спецслужб велась несколько месяцев. Все это время Служба безопасности Украины даже не предполагала, что их агент в Донецке прокололся. А Сергей тем временем сдавал кураторов и подельников. Двоих даже удалось выманить в Донецк. Приехали как семейная пара. Под двойной стенкой газового баллона в микроавтобусе привезли арсенал для боевой операции.
По заданию спецслужб Украины Наталья приезжала в Донецк дважды. В первый приезд она вместе с Сергеем (СВД) наблюдала за квартирой Ильича. Участвовала в подготовке убийства. Во-второй раз ее отправили в командировку на юго-восток, когда в Киеве поняли, что их агент СВД находится под контролем. Наталья и еще один человек были частью боевой группы по освобождению или в случае невозможности освободить по уничтожению Сергея.
Снайперскую винтовку американского производства нашли на квартире во время захвата Сергея (СВД). В коробке от детского самоката. Оружие, кстати, очень серьезное. В технических характеристиках написано, что предназначено для стрельбы на дальние и сверхдальние дистанции. Значит, на короткие, а до цели здесь не больше 200 метров, бьет идеально. К винтовке прилагались и особенные патроны.
"Вся хитрость — в наконечнике этого патрона. При попадании в человека он наносит травмы, не совместимые с жизнью. И поэтому инструктор мой говорил, что моя задача — попасть хоть куда-нибудь в человека", — рассказал Сергей.
Это – провал, одно из самых мощных поражений украинских спецслужб. И финальный аккорд. Вдобавок ко всему третий участник группы назвал имя заказчика убийства Александра Захарченко.
Швед. Появлялся на якобы разоблачительных пресс-конференциях всегда в балаклаве и черных очках. Долгое время личность оставалась неизвестной. Но вот раскрыт. Андрей Байдала. Агент 5-го Управления департамента контрразведки СБУ. Это тот самый человек который курировал группу, готовившую убийство Ильича, одного из тех силовиков, кто поклялся найти и арестовать убийц Александра Захарченко. И получается, что Андрей Байдала (Швед) хотел убить того, кто охотиться за ним самим как за убийцей.
У специальных служб ДНР много дел в оперативной работе. Новые фигуранты, а с ними и новая информация появляются ежедневно. Сотрудники не сомневаются в том, что в деле об убийстве Захарченко будет поставлена точка.
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