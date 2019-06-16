Молдавия продолжит реализацию соглашения об ассоциации с ЕС

Молдавский премьер Майя Санду заверила европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана в том, что новые власти страны не отступят от реализации принципов Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Они поговорили по телефону в субботу, 15 июня, вскоре после того, как новое правительство Молдавии приступило к работе.

Хан приветствовал мирную передачу власти в республике и поздравил Санду со вступлением в должность. Он также заявил о готовности ЕС работать с новым правительством Молдавии.

Еврокомиссар указал, что, как только новый молдавский кабмин обеспечит соблюдение верховенства закона, плюрализма СМИ и проведет судебную реформу, ЕС может оказать "быструю поддержку и консультирование".

Санду, со своей стороны, подтвердила готовность реализовать Соглашение об ассоциации с ЕС и пригласила Хана посетить Кишинев в самое ближайшее время, пишет "Интерфакс".