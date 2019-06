Система электроснабжения Уругвая восстанавливается

В Уругвае, жители которого из-за сбоя остались без электричества, энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение. По сообщению уругвайской Национальной электроэнергетической компании (UTE), "система восстанавливается" — уже есть электричество в ряде прибрежных городов. Продолжается работа по полному восстановлению, уточняется в сообщении компании в "Твиттере".

Ранее компания Edesur Argentina сообщила, что масштабный сбой в системе электроснабжения "оставил без электроэнергии всю Аргентину и Уругвай". По данным аргентинских СМИ, перебои в подаче электроэнергии начались вскоре после 7 часов утра (13:00 по Москве). В Аргентине электричества нет до сих пор, на восстановление энергоснабжения, по словам министра по делам гражданской обороны Даниэль Руссо, там потребуется 6-8 часов.

VIDEO: 🇺🇾 Residents of Uruguay's capital #Montevideo wake up to no electricity after a massive electricity cut left Argentina, Uruguay and some parts of neighbouring countries in the dark, according to Uruguayan and Argentine electricity companies #apagon #SinLuz pic.twitter.com/tvyxuMjTts