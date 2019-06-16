Воссоединение коллекции Щукина: Пушкинский музей готовит беспрецедентную выставку
Большое событие в отечественной культуре – 19 июня в Государственном музее имени Пушкина открывается беспрецедентная по своим масштабам выставка — "Щукин. Биография коллекции".
Дореволюционный московский купец Сергей Щукин собрал крупнейшую в мире коллекцию искусства европейского модернизма конца XIX — начала ХХ века. В советское время коллекцию разделили пополам между музеями Москвы и Ленинграда. И вот теперь собрание знаменитого русского мецената на время воссоединяется. На выставке представлены около 150 произведений живописи и скульптуры из коллекции Щукина, в том числе картины Клода Моне, Сезанна, Ренуара, Гогена, Матисса, Пикассо, Ван Гога и других великих мастеров той эпохи. Билеты уже в продаже. Почему эту выставку никак нельзя пропустить?
Свой портрет Сергей Иванович Щукин закажет лишь однажды — в 1915-м, когда Первая мировая оборвет возможность покупать картины обожаемых французов.
С Анри Матиссом связывала дружба. Многолетняя и яркая, как ликование красок на полотнах мастера. Щукин купил 37 лучших его картин — Матисс помогал их развешивать в московской розовой гостиной.
Щукин не просто чувствовал время — опережал его. "Танец" и "Музыку" Матисса освистали на Парижском салоне. Сергей Иванович смутился, но все же повесил панно на лестнице. И изменил историю. "Танец" стал самым тиражируемым произведением искусства после "Джоконды".
Меньше чем за 20 лет купец Сергей Иванович Щукин привезет в Россию 256 произведений импрессионистов и постимпрессионистов, фовистов и кубистов. Век спустя жемчужины его коллекции займут весь второй этаж Пушкинского музея. И Пикассо меж античных статуй головокружительное произведет впечатление.
"Я сам к нему шел с боями", — это Щукин сказал про Пикассо. И когда задешево даму с веером купил у парижского маршана — так называли торговцев произведениями искусства — убрал картину с глаз долой в полутемный коридор.
Пикассо никогда не выставлялся — увидеть его можно было разве что в знаменитом доме №27 по улице Флерюс в Париже. Чуть позже и в Большом Знаменском переулке в Москве. Щукин купил 51 картину — хватило бы на целый музей. Пропустил "Авиньонских девиц" – ну, не мог старообрядец привезти в московский особняк сцену из жизни барселонского борделя.
Счастливой жизни в роскошном доме, увешанном живописными шедеврами, суждено было оборваться. В революцию 1905-го пропадет младший сын Сережа. Жена, не выдержав горя, умрет спустя два года. Младший брат Иван, живший в Париже, покончит с собой в 1908 году. В 1910-м выстрел прогремит уже в Большом Знаменском — средний сын Гриша. Щукин тогда начнет скупать Гогена.
"Для Щукина они были одновременно и частью большой декоративной композиции такого своего рода ковра или "иконостаса", как назвали это русские критики, современники Сергея Ивановича. Может быть, помнили о том, что наш московский коллекционер был старообрядцем", — сказал Алексей Петухов, куратор выставки, старший научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина.
Слабый здоровьем, невысокого роста, да еще и заика, но именно Сергей среди пяти братьев Щукиных встает во главе семейного бизнеса. Успешный промышленник, ставший великим собирателем ХХ века, превративший Москву в город Сезанна и Ван Гога, когда во Франции эта живопись вызывала лишь насмешки. Биография его коллекции — от первых пейзажей Моне и Писсарро до предвестника наива таможенника Руссо и последнего увлечения — мрачноватого Андре Дерена.
"Когда я говорю о том, что история драматическая, связано это не только с тем, что после случившейся Октябрьской революции Сергей Щукин должен был покинуть нашу страну, свою родину, должен был оставить свою коллекцию. Она драматична еще и тем, что в результате эта коллекция была поделена между двумя музеями. Это сакральный момент, когда вещи соединяются в таком масштабе", — отметила директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак.
Разорванная в 1948-м между Москвой и Ленинградом и собранная теперь на три месяца почти во всей своей полноте коллекция Сергея Ивановича Щукина ведь и есть первый в мире музей современного искусства. И это, конечно, больше, чем Сезанн или Гоген, — это вкус и выбор одного человека.
Уже в 20-е годы в Париже эмигранты предложили ему судиться за коллекцию с Советской Россией. Щукин ответил: "Я собирал не только и не столько для себя, а для своей страны и своего народа. Чтобы на нашей земле ни было, мои коллекции должны оставаться там".
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