Рассыпавшийся после ДТП картофель "перекрыл" движение на трассе М4 "Дон"

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие последствия серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в воскресенье, 16 июня, на трассе М4 "Дон" в районе города Богучар в Воронежской области.

Фура с прицепом-цистерной столкнулась с "Газелью" – от удара фургон перевернулся и груз картофеля рассыпался по проезжей части, а грузовик врезался в разделительное ограждение.

По предварительной информации, как минимум одному участнику аварии потребовалась медицинская помощь.