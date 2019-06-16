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16 июня 201922:00 Александр Христенко

Вместо звонка от иранцев Трамп получает новые скандалы

EPA

Американские кибервойска атаковали российские энергетические системы. Об этом пишет газета NYT, ссылаясь на свои источники. По их данным, США стали значительно чаще проникать в сети управления объектов электроэнергетики в России.

Американские государственные хакеры будто бы сделали в российских энергосистемах электронные закладки и по команде могут активировать вредоносный код. Последствия такого вмешательства могут быть самыми серьезными, но — как пишут — спецслужбы и военные США получили расширенные полномочия от Трампа, при этом его в детали антироссийской деятельности не посвятили. Президент США прокомментировал новость от NYT в Twitter.

Такой электронной агрессией США якобы ответили на схожие действия группы российских хакеров, которую американские спецслужбы прозвали незамысловато "Цифровой медведь". И как бы он теперь не разбушевался — опасаются ответных действий некоторые опрошенные газетой эксперты. Правда все это или блеф, неизвестно, но как бы то ни было, усилиями NYT тема вмешательства в американские выборы вновь ожила и явно станет одной из главных в предстоящей кампании.

Дональд Трамп может войти в историю как самый возрастной президент США. Ему исполнилось 73, но на покой он не собирается и рассчитывает и после 2020 года еще четырежды прослушать поздравления в Розовом саду Белого дома.

Демократам крыть нечем. Их лидеры еще старше. Берни Сандерсу — 77 лет, Джо Байдену — 76. Оказавшись в такой компании, Трамп пытается выделиться как умеет.

"Байден — слабоумный: Он – соня, лузер. Он никогда больше процента не набирал, кроме того момента, когда Обама его с помойки подобрал. А теперь он идет ко дну. Человек 76 раз мое имя в своей речи назвал — это значит, что у него проблемы", — заявил Трамп.

Байден на митингах много говорит о Трампе, и это — стратегия. Пытается мобилизовать протестный электорат: если не "за", то хотя бы "против". "Этот человек делает все, чтобы разобщить людей и запугать. У Трампа — только страх и ненависть. Он оскорбляет людей. Боже правый, да ни один президент так никогда не поступал!" – сказал Байден.

В своем ли он уме — уже в отношении Трампа — задавались вопросом журналисты оппозиционных каналов. Президент США откровенно заявил, что если одно из иностранных государств во время предстоящей предвыборной кампании предложит ему компромат на соперников, он не откажет.

- Если Россия или Китай, или кто-нибудь предложат информацию на оппонента, вы примите ее или позвоните в ФБР?

- Я думаю, и то, и другое. Интересно же будет послушать. Мне кажется, что нет в этом ничего страшного — послушать. Если позвонят из Норвегии, например, и скажут, что у них есть информация о вашем оппоненте, мне кажется, я бы хотел это послушать, — признался Трамп.

- Вы приветствуете такое вмешательство в американские выборы? — уточнил ведущий ABC.

- Мне, к примеру, говорят: у нас есть информация на вашего оппонента. И я такой: о, дайте-ка я позвоню в ФБР. Вы шутите? Жизнь немного по-другому устроена.

- Но директор ФБР сказал, что так и следует поступать.

- Директор ФБР ошибается.

Разразился скандал. В Конгрессе потребовали объяснений. В итоге со второго раза Трамп ответил правильно: "Конечно, я позвоню в ФБР, сообщу генпрокурору или кому-то подобному ему".

Объясняться и исправлять самого себя Трампу теперь придется часто — пост пресс-секретаря Белого дома покинула Сара Сандерс. "Я постараюсь сдерживать эмоции, так как мы иногда выглядим слабым, когда плачем. Спасибо, господин президент, это действительно большая честь", — отметила Сандерс.

"Она вернется в Арканзас, и если мы поможем ей избраться на должность губернатора Арканзаса, то я уверен, что она справится. Я сделаю все от себя зависящее", — пообещал Трамп.

Девичья фамилия Сандерс — Хаккаби. Ее отец Майк Хаккаби — бывший губернатор Арканзаса. Династийность в американском правящем классе — вещь обыденная. Так же, как и преемственность курса во внешней политике, особенно по отношению к некоторым государствам, которые в разные времена Штаты то причисляли к так называемой оси зла, то называли страной-изгоем, в любом случае относились как к врагу. Так что едва появились первые кадры атакованных танкеров в Оманском заливе, ответ на вопрос, кто виноват, прозвучал молниеносно.

"Это Иран. Там повсюду следы, которые говорят о том, что это сделал Иран", — заявил телеканал FOX News.

Но почерк ли это Ирана? Даже союзники засомневались в так называемых доказательствах, представленных американской разведкой.

Вашингтон, как обычно, попытался сколотить коалицию. Но момент выбран неподходящий. Великобритания хоть формально и поддержала выводы США о виновности Ирана, занята Brexit. А Германия и Франция к идее очередной большой войны на Ближнем Востоке отнеслись, мягко говоря, прохладно. Да и сами американцы после провала операции "Свобода" в Ираке новых войн точно не хотят.

Мнение тем важнее, чем ближе президентские выборы. Трамп заявил, что, несмотря на уверенность в причастности Ирана к атакам на танкеры, он никуда не спешит и все еще ждет звонка из Тегерана. Но телефон молчит — в Иране заявили, что после разрыва Америкой ядерной сделки говорить не о чем.

Текст: "Вести недели"

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