"Современник" уточнил, что с Галиной Волчек

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек находится в больнице на плановом обследовании, сообщила пресс-секретарь театра Елена Волкова. Ранее сообщалось, что режиссер была срочно госпитализирована в Центр хирургии имени Вишневского, ей проведена неотложная операция.

Представитель театра утверждает, что на обследование 85-летняя Волчек легла по предварительной договоренности, опасений за ее здоровье нет, цитирует Волкову "Интерфакс".

Галина Волчек — советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог мать известного режиссера Дениса Евстигнеева. С 1972 года является художественным руководителем Московского театра "Современник". Известна как киноактриса по ярким ролям в фильмах "Осенний марафон", "Берегись автомобиля", "Русалочка" и "Тевье-молочник".