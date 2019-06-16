Советские Т-55 вступили в поединок друг с другом в Ливии. Видео

Танки советского производства вступили в бой в районе Триполи – видео столкновения опубликовало видеоагентство Ruptly.

По данным РИА Новости, Т-55 правительства национального согласия Ливии сумел подбить выстрелом в борт однотипную боевую машину, использовавшуюся подразделениями Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.

На видео попал момент решающего выстрела и горящий танк, замерший у автострады.