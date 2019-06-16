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В Оманском заливе атакованы танкеры 44 минуты назад
Нападение на танкеры выгодно лишь американцам
Эта история выглядит как провокация, которая очень нужна американцам. И сами нападения на нефтяные танкеры уж точно не в интересах Тегерана, и доказательства Вашингтона заставляют вспомнить пробирку Пауэлла. Чтобы сконструировать повод для войны, американцы и раньше часто врали всему миру.
После нападения на гражданские суда в Оманском заливе в Вашингтоне быстро нашли виновных. Президент США даже успел сообщить, что магнитные мины, которые были обнаружены на корпусе одного из пострадавших танкеров, — это иранский подчерк. Где Дональд Трамп его увидел, не понятно, все якобы доказательства, которые были представлены, такие выводы сделать не позволяют.
Видео плохого качества распространило Центральное военное командование США. Американцы сообщили, что оно было сделано разведывательным самолетом. На кадрах некий катер подходит к неизвестному судну, после недолгих манипуляций катер отходит. В Тегеране понятно заявляют об абсурдности обвинений Вашингтона. На стороне Ирана и здравый смысл.
Атаковать нефтяные танкеры в Оманском заливе, то есть, по сути, ставить под угрозу нефтяной трафик через Ормузский пролив Тегерану не за чем, это в первую очередь ударит по иранской экономике. Через Ормузский пролив, а он соединяет Оманский и Персидский заливы, проходит пятная часть мировых поставок нефти. И сейчас в условиях американских санкций для Ирана особенно важно стабильно отправлять углеводороды потребителям.
Кстати, одно из атакованных судов принадлежит Японии, и само нападение на танкеры произошло в тот момент, когда Японский премьер Синдзо Абэ находился в Иране с визитом и встречался с аяталлой Хаменеи. Абэ якобы должен был в ходе визита выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном и снизить градус напряженности, но на фоне таких новостей понятно, что миссия была обречена.
О том, что нападение на танкеры выгодно исключительно американцам, говорит и скорость реакции госсекретаря США. Майк Помпео успел обвинить Иран еще до того, как Центральное командование распространило видео.
"Эти ничем не спровоцированные нападения являются угрозой международному миру и безопасности, открытым нападением на свободу мореплавания и демонстрируют неприемлемую кампанию по эскалации напряженности со стороны Ирана", — заявил Помпео.
Американцы уже воспользовались происшествием, чтобы усилить здесь свою военно-морскую группировку. Сюда уже направлен еще один ракетный эсминец типа — "Арли Берк" — на борту которого есть крылатые ракеты "Томагавк". При этом члены экипажей, которые были эвакуированы с судов, делают заявления, которые рушат и без того хрупкую американскую версию.
Моряки утверждают, что танкеры вообще были атакованы с воздуха. А вот это уж точно не иранский почерк. Перед атакой на танкеры в небе над Оманским заливом находился американский разведывательно-ударный беспилотник. Его даже попытались сбить зенитной ракетой иранские военные, но не попали. Это, правда, американские данные.
Кстати, иранские военные первыми пришли на помощь и организовали эвакуацию экипажа танкера "Фронт Альтаир". На борту судна были 11 граждан России. Никто из них в результате взрыва не пострадал.
При всех попытках Вашингтона сконструировать серьезный повод пока обвинения не могут оправдать военную операцию — только очередной виток напряженности. Тем более что сейчас понятно единства у союзников по НАТО нет. И это уже европейская прагматичность. Европу вообще раздражает выход США из ядерной сделки с Ираном, а уж военный конфликт вообще крайне не популярный вариант развития событий. И, возможно, в скором будущем появятся новые поводы — в Вашингтоне не любят останавливаться на половине пути.
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