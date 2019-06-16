Предсказание по Крыму сбылось, Милявскую и Цекало призвали срочно шутить про Аляску

Пользователи Сети продолжают искать подсказки в творчестве кабаре-дуэта "Академия" после того, как одна из шуток коллектива оказалась "пророческой", хоть и наполовину. На одном из новогодних огоньков в 1999 году Александр Цекало в шутку предсказал: "Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтобы Карпаты забрали".

О "пророческой" шутке артистов напомнила всем украинская девушка-блогер Татьяна Микитенко, по мнению которой Украину "планировали распилить рано или поздно". Певица Лолита Милявская уже назвала шутку 20-летней давности очень смешной, добавив, что просит "с этой секунды считать почивший в бозе дуэт "Академия" потомками Нострадамуса".