Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
16 июня 201916:34

Момент резонансного ДТП в Воронежской области попал на видео

moe-online.ru

В Сети опубликованы кадры с регистратора, запечатлевшего момент страшной аварии, произошедшей вечером в минувшую субботу, 15 июня, на трассе Воронеж – Луганск в Хохольском районе Воронежской области.

 

На записи видно, что водитель автомобиля Ford Focus попытался обогнать транспортное средство, из которого велась съемка, и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle.

В результате инцидента погибли восемь человек – оба водителя, пять пассажиров Volkswagen и пассажир легкового автомобиля. По счастливой случайности осталась жива 10-летняя девочка, находившаяся в салоне микроавтобуса.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", ход расследования взят на контроль руководством областного главка МВД.

Сейчас

17:19

Атаки на российскую энергосистему: Помпео от комментариев отказался

17:02

Центр Вишневского подтвердил госпитализацию Галины Волчек

16:40

США заявили, что Венесуэла заплатила России $209 миллионов

16:00

"Современник" уточнил, что с Галиной Волчек

14:56

48 миллионов человек остались без света из-за сбоя

14:26

Умер барабанщик "Машины времени" Сергей Остроумов

13:59

На подмосковной трассе сгорел рейсовый автобус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

NYT: США атаковали Россию без разрешения Трампа

NYT: США атаковали Россию без разрешения Трампа

1 час назад
Момент резонансного ДТП в Воронежской области попал на видео

Момент резонансного ДТП в Воронежской области попал на видео

45 минут назад
Центр Вишневского подтвердил госпитализацию Галины Волчек

Центр Вишневского подтвердил госпитализацию Галины Волчек

6 минут назад
США заявили, что Венесуэла заплатила России $209 миллионов

США заявили, что Венесуэла заплатила России $209 миллионов

10 минут назад
Конина, плов и танцы для президентов: чем удивляли саммиты в Бишкеке и Душанбе

Конина, плов и танцы для президентов: чем удивляли саммиты в Бишкеке и Душанбе

2 часа назад
Убийство в Чемодановке: на похороны пришли 500 человек

Убийство в Чемодановке: на похороны пришли 500 человек

49 минут назад
Песков рассказал, когда Путин сможет встретиться с Зеленским

Песков рассказал, когда Путин сможет встретиться с Зеленским

3 часа назад
Лидер "Машины времени" сообщил о смерти барабанщика Сергея Остроумова

Лидер "Машины времени" сообщил о смерти барабанщика Сергея Остроумова

2 часа назад
Екатеринбуржцы выберут место для храма после ЕДГ

Екатеринбуржцы выберут место для храма после ЕДГ

5 часов назад
Предсказание по Крыму сбылось, Милявскую и Цекало призвали срочно шутить про Аляску

Предсказание по Крыму сбылось, Милявскую и Цекало призвали срочно шутить про Аляску

7 минут назад
Сергей Сивохо пойдет на выборы в Раду

Сергей Сивохо пойдет на выборы в Раду

20 минут назад
Патриарх Кирилл: Церковь не ошибается, ведь через нее действует Дух Божий

Патриарх Кирилл: Церковь не ошибается, ведь через нее действует Дух Божий

37 минут назад
Олимпийский чемпион Тищенко завоевал первый титул на профессиональном ринге

Олимпийский чемпион Тищенко завоевал первый титул на профессиональном ринге

52 минуты назад
Советские Т-55 вступили в поединок друг с другом в Ливии. Видео

Советские Т-55 вступили в поединок друг с другом в Ливии. Видео

1 час назад
Молдавия продолжит реализацию соглашения об ассоциации с ЕС

Молдавия продолжит реализацию соглашения об ассоциации с ЕС

1 час назад
Олимпийскую сборную России проводили на Европейские игры

Олимпийскую сборную России проводили на Европейские игры

1 час назад
Рассыпавшийся после ДТП картофель "перекрыл" движение на трассе М4 "Дон"

Рассыпавшийся после ДТП картофель "перекрыл" движение на трассе М4 "Дон"

1 час назад
МИД советует россиянам обходить стороной гонконгских демонстрантов

МИД советует россиянам обходить стороной гонконгских демонстрантов

1 час назад
Москва: митинг завершен, принята резолюция

Москва: митинг завершен, принята резолюция

1 час назад
Две минуты в неделю: простой способ спастись от диабета

Две минуты в неделю: простой способ спастись от диабета

2 часа назад
Адвокат рассказал о допросе Голунова

Адвокат рассказал о допросе Голунова

2 часа назад
"Орел" против "Сушки": NI пофантазировал, кто кого

"Орел" против "Сушки": NI пофантазировал, кто кого

2 часа назад
Ресторанный скандал: жена Нетаньяху заплатит 15 тысяч долларов

Ресторанный скандал: жена Нетаньяху заплатит 15 тысяч долларов

2 часа назад
Усатый возвращается

Усатый возвращается

2 часа назад
На подмосковной трассе сгорел рейсовый автобус

На подмосковной трассе сгорел рейсовый автобус

2 часа назад
Дрессированную медведицу, напавшую на людей в Балакове, сняли на видео

Дрессированную медведицу, напавшую на людей в Балакове, сняли на видео

2 часа назад
Волочкова позволяет себе шампанское и "все, что хочет"

Волочкова позволяет себе шампанское и "все, что хочет"

3 часа назад
Сотрудники охраны избили таксиста на территории аэропорта Шереметьево. Видео

Сотрудники охраны избили таксиста на территории аэропорта Шереметьево. Видео

3 часа назад
Расследование Эдуарда Петрова. Роковая партия

Расследование Эдуарда Петрова. Роковая партия

3 часа назад
177
Месси о поражении от Колумбии: не лучший способ начать Кубок Америки

Месси о поражении от Колумбии: не лучший способ начать Кубок Америки

3 часа назад
МЖД уточнила, что произошло с поездом Брянск-Москва

МЖД уточнила, что произошло с поездом Брянск-Москва

3 часа назад
Уничтожены секретные досье на канадских политиков

Уничтожены секретные досье на канадских политиков

3 часа назад
Нападение на танкеры: Песков припомнил США пробирки с белым порошком

Нападение на танкеры: Песков припомнил США пробирки с белым порошком

3 часа назад
Песков о встрече Путина и Трампа: инициатив от Вашингтона нет

Песков о встрече Путина и Трампа: инициатив от Вашингтона нет

4 часа назад
Украинских военных подозревают в подготовке провокации

Украинских военных подозревают в подготовке провокации

4 часа назад
В Крыму найден мертвым молодой спортсмен из Мурманска

В Крыму найден мертвым молодой спортсмен из Мурманска

4 часа назад
У Алибасова снова поднялась температура

У Алибасова снова поднялась температура

5 часов назад
Эрдоган: поставки российских С-400 начнутся в первой половине июля

Эрдоган: поставки российских С-400 начнутся в первой половине июля

6 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 15 июня 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 15 июня 2019 года

6 часов назад
Фастфуд может вызвать преждевременное старение мозга

Фастфуд может вызвать преждевременное старение мозга

12 часов назад
"Прямая линия": статистика обращений

"Прямая линия": статистика обращений

21 час назад
"История Игрушек 4": чего ждать от последней части

"История Игрушек 4": чего ждать от последней части

22 часа назад
Известный препарат от прыщей снизит жесткость артерий

Известный препарат от прыщей снизит жесткость артерий

15.06.2019 10:44
Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

11.06.2019 11:51