Момент резонансного ДТП в Воронежской области попал на видео

В Сети опубликованы кадры с регистратора, запечатлевшего момент страшной аварии, произошедшей вечером в минувшую субботу, 15 июня, на трассе Воронеж – Луганск в Хохольском районе Воронежской области.

На записи видно, что водитель автомобиля Ford Focus попытался обогнать транспортное средство, из которого велась съемка, и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle.

В результате инцидента погибли восемь человек – оба водителя, пять пассажиров Volkswagen и пассажир легкового автомобиля. По счастливой случайности осталась жива 10-летняя девочка, находившаяся в салоне микроавтобуса.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", ход расследования взят на контроль руководством областного главка МВД.