Развитие Нижегородской области: любовь к работе и поиску новых возможностей
Какие точки развития находит у себя Нижегородская область? Откуда такой рост? И что значит для региона Волга?
Вчера — плюс 30, сегодня — плюс 8, восемь, дождь. Под ногами — глина. Как в таких условиях растет и вызревает пшеница, вообще непонятно. При этом нижегородский Минсельхоз уверенно отмечает рост внутреннего рынка. Как? За ответами на все эти вопросы едем по деревням.
От заброшенного поля до успешного предприятия, которое в этом году отправит на рынок, в том числе зарубежный, больше 200 тонн еще недавно дефицитной на северо-востоке страны ранней клубники, — этот путь занял всего пару лет.
С новости о небывалом урожае клубники начинает свой выпуск районное радио. Село Большое Рыбушкино переживает настоящий дефицит земли. Поля и животноводческие угодья — даже на обочинах дорог. Каждый метр — на счету. Фермер Иршат Абдулкхакимов для заготовки кормов оставил только пойму реки и лесополосы. Разводит лошадей.
Абдулхакимовы работают на земле 500 лет, если сложить стаж каждого члена семьи. Почему они все работают в сельском хозяйстве, отвечают скороговоркой: любовь — традиции — кухня.
Есть в семье традиция собираться за большим столом и рассказывать дедушке, кто сколько зерна и мяса вырастил. Дедушке уже под 90. Он любит внуков, а внуки хотят стать, как дедушка, животноводами и агрономами, кормить себя, кормить страну и остаться жить в родном селе.
Халяльные курятину и индюшатину нижегородцы поставляют даже на Ближний Восток. Но все больше акцент делают на глубокой переработке. Запустили промышленное производство домашних пельменей и пирогов.
Большой объем, российское оборудование, плюс натуральные продукты — себестоимость ниже, прибыль выше. За несколько лет контрсанкций площадь цехов выросла почти в два раза.
"Рынок сейчас такой, что он нам не дает оставаться на месте. Надо постоянно двигаться, меняться, развиваться", — отметил Игорь Ерш, директор завода по производству замороженных полуфабрикатов.
Символ аграрных успехов региона — "хозяйство Деда Мороза" — так в шутку называют производство мороженного. Все — от черничного сиропа до муки в вафлях — свое, нижегородское, натуральное. Не работа, а сплошное удовольствие.
"Трудолюбие — это то, на чем мы держимся", — говорит Максим Ларин. Хозяин известного PR-агентства затеял разводить диетических африканских сомов на продажу. Бизнес идет в гору.
"Полезное золото" — так в Нижнем называют продукты местного производства. По качеству городецкому молоку, лысковской рыбе, кстовским помидорам, борскому луку, сергачской клубнике, сормовским конфетам равных в Приволжье мало , а потому и очередь из покупателей — со всей России. В областном центре, в супермаркетах нижегородское сметают мгновенно, к вечеру прилавки пустые.
Оранжевый ценник — значит, тоже нижегородское. Проводим небольшой эксперимент: примерно на 10 тысяч рублей наполняем продуктовую корзину. В тележке только треть, и. похоже, я смогу запастись всем необходимым на месяц для семьи из четырех человек. И еще останется. На сэкономленные позволю себе тортик. Тоже местный, к слову.
Правда, выращивать и производить эти ценнейшие продукты приходится в сложном климате и на малопродуктивных почвах. Условия суровые, так что и люди здесь работают крепкие. Разговор о трудностях старшие попросили прекратить, сказав: "У нас старинные земледельческие традиции в конце концов".
Тогда заговорили об иван-чае. "Это наш национальный напиток, богатый микроэлементами. Он улучшает иммунитет", — отметил один и фермеров.
Именно любовь к работе, предпринимательству, поиску новых возможностей, пусть и через преодоление трудностей, — мощный импульс для внутреннего рынка, уверены нижегородские фермеры. По данным Минсельхоза, с 2014 года уровень прибыльности одного только молочного производства в регионе перешагнул отметку в 25%.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
NYT: США атаковали Россию без разрешения Трампа
- Страшное ДТП под Воронежем: 8 погибших
- Песков рассказал, когда Путин сможет встретиться с Зеленским
- Убийство в Чемодановке: на похороны пришли 500 человек
- Плановое обследование: Галина Волчек в больнице
Самое читаемое
-
Ставшая миллионершей россиянка сбежала на льдину к эскимосу
- Старший брат болел раком, младший ревновал: драма в семье хоккеиста
- В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
- Сергей Зверев объяснил, зачем ушел в монастырь
- В 54 года умерла от рака звезда мыльных опер
Телеканал "Россия"
-
Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- "Крымский мост. Сделано с любовью": смотрите онлайн
- Судьба Бари Алибасова. "Я без Шукшиной не представляю себя"
Вести.Экономика
-
Заседание Банка России: пришло время снижать ставку
- Госсекретарь США обвинил Иран в совершении нападения на танкеры в Оманском заливе
- Топ-10 городов с самыми загруженными дорогами
- Главный индикатор рецессии добрался до развивающихся рынков
- Россия и ЕС уйдут от доллара?
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Официально представлен новый универсал BMW 3 Серии G21
- Марка Bentley представила "убийцу" Mercedes S-Класса
- Новый вид проверки: водителей заставят сдавать слюну
- Названы автомобили, которые доставляют больше удовольствия
- Новая Lada 4x4 появится позже, чем ожидалось!
Недвижимость
-
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру
- Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
- Стеклянный пол небоскреба лопнул под ногами у туристов
- Суд разъяснил, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру
- Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой
- В России изменился порядок применения маткапитала
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: одинокие женщины без детей - самые счастливые
- Не внешность и не чувство юмора: что самое привлекательное в мужчинах на самом деле
- Хулахуп улучшит фигуру быстрее, чем километры ходьбы
- Нервные собаки бывают только у нервных владельцев
- Спорт может как помогать, так и мешать подросткам в учебе
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Обитатели Рублевки вынуждены противостоять хищнику
- Мэр Москвы рассказал об уникальном транспортном проекте
- От крокодильего мяса до улиток: что можно поесть в Подмосковье?
- Убийц поймали, вопросы остались: как спортсмен погиб в людном парке?
- Бари Алибасов поправляется, сбежавшего кота нашли
- Шумные ночлежки в жилых домах: поможет ли новый закон?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Сколько времени нужно проводить на природе, чтобы улучшить самочувствие?
- При помощи маленькой катушки создано рекордно мощное магнитное поле
- "Лазерный убийца" выявляет и уничтожает клетки меланомы, плавающие в крови
- Переквалифицироваться из "совы" в "жаворонка" можно всего за три недели
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео