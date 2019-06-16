США заявили, что Венесуэла заплатила России $209 миллионов

Венесуэльского лидера Николаса Мадуро "уличили" в сделке с Россией. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в Twitter, что месяц назад Мадуро заключил с Россией оборонный контракт на сумму в 209 миллионов долларов. Сделку можно считать завуалированной взяткой, мол таким образом венесуэльский президент "купил постоянную поддержку России".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что третьи страны не должны беспокоиться по поводу отношений России и Венесуэлы и добавил, что связи между нашими странами носят давний характер. К тому же специмущество поставляется в Венесуэлу по ранее подписанным контрактам.

Южноамериканская страна в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в Венесуэле может достичь 10 миллионов процентов.

Ситуация в республике обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента.