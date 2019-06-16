Сарри официально стал главным тренером "Ювентуса"

Экс-тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри возглавил туринский "Ювентус". Контракт с 60-летним итальянским специалистом заключен на два года. Об этом сообщила пресс-служба "Старой синьоры".

На посту главного тренера самого титулованного клуба Италии Сарри сменил Массимилиано Аллегри, покинувшего команду после прошедшего чемпионата. Главной задачей нового наставника "Ювентуса" станет победа в Лиге чемпионов-2020.

Отметим, что до перехода в "Челси" Сарри тренировал "Наполи", вместе с которым дважды становился серебряным и один раз бронзовым призером итальянского первенства. В 2016 году он был удостоен приза "Золотая скамья", вручаемого лучшему тренеру чемпионата Италии.