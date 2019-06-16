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16 июня 201917:55

"Прямая линия": россияне предпочитают звонить с вопросами

"Прямая линия": россияне предпочитают звонить с вопросами

Как россиянам удобнее задавать вопросы президенту, выяснили в кол-центрах, где уже обработали почти 600 тысяч обращений на "Прямую линию с Владимиром Путиным", передает канал "Россия 24".

На первом месте традиционно телефонные звонки. Их уже более 350 тысяч. Смс-ки написали более 160 тысяч россиян, письма на сайт отправили более 20 тысяч, примерно столько же написали в соцсетях, а вот ммс-сообщения отправили всего 14 тысяч.

Приложением "Москва – Путину" воспользовались чуть более 27 тысяч человек: большинство отправили обычные текстовые вопросы, а 8 тысяч освоили видеосвязь. Половина из них отправила свой ролик с вопросом. Другая предпочла общаться с оператором в режиме видеосвязи. А в соцсетях разместить свой видеовопрос решили лишь 714 человек.

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