Центр Вишневского подтвердил госпитализацию Галины Волчек

В Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского подтвердили, что художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек проходит у них плановое обследование.

Как сообщил директор центра Амиран Ревишвили, Волчек госпитализирована на плановое обследование в воскресенье, 16 июня. Она пробудет в центре несколько дней, пишет РИА Новости.

Ревишвили уточнил, что обследование связано с дыхательной системой, жизни Галины Волчек ничто не угрожает.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь "Современника" Елена Волкова сообщила, что худрук театра находится в больнице на плановом обследовании. По ее словам, 85-летняя Волчек отправилась на обследование по предварительной договоренности, опасений за ее здоровье нет.