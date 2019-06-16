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16 июня 201921:47 Александр Балицкий

Торговая война с Китаем ударит по каждой американской семье

EPA

Торговая война, объявленная президентом США Китаю, и не думает утихать. Скорее, наоборот, за две недели до саммита G20 в Осаке, где, возможно, состоится встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина, американский президент со всем ковбойским нахрапом продолжает запугивать Китай новыми пошлинами на весь оставшийся импорт.

"Если США не смогут договориться с Китаем, они введут пошлины на китайские товары объемом 325 миллиардов долларов", — заявил Трамп. При этом он убежден: китайцы подпишут новое торговое соглашение с Америкой, "потому что им придется". В ответ официальный Пекин демонстрирует уверенное спокойствие и продолжает настаивать: переговоры должны вестись лишь на равноправных условиях, в противном случае США получат решительный отпор. Так как идет циклопическая схватка?

Со свойственным китайцам азартом они разыгрывают в парке партию в сянци. Основной принцип в китайских шахматах — грамотно выстроить оборону, то есть вынудить противника идти в наступление, а самому выжидать, когда у противника появятся одна или две слабые точки, и тогда по ним стремительно ударить. Явно не свойственное западным играм правило китайских шахмат: постоянные атаки приравниваются к поражению. Игроки тут же проводят аналогию.

"Как говорил великий кормчий Мао, "меня не трогают — я никого не трогаю, но если тронули, я обязан ответить". Поэтому не важно, США это или кто-то другой, во всех этих торговых войнах мы придерживаемся принципов китайских шахмат", — отметил один из игроков.

В этом смысле партию в сянци Трамп уже проиграл. Он ведь снова пошел в атаку — пообещал обложить пошлинами оставшийся китайский экспорт, если переговоры с Си на G20 в Японии пойдут не по его сценарию.

"Мы готовы продвигаться вперед на условиях, которые мы выдвинули, если Китай хочет двигаться к сделке. Если Китай этого не хочет, то президент Трамп будет только рад сделать ход по пошлинам", — заявил министр финансов США Стивен Мунчин.

И глава Минфина, и шеф Госдепартамента подыгрывают Трампу. Госсекретарь Помпео колесит по миру с инструкциями, призывая отказаться от сотрудничества с китайским IT-гигантом.

Международное радио Китая выпады Помпео и вовсе назвало "бессмысленным трепом", напомнив, как сам же Помпео, еще будучи директором ЦРУ, рассказывал, как учил своих сотрудников лгать. А Центральное телевидение еще раз объяснило западному зрителю, что такое пропаганда по-американски.

Запрет на использование китайского оборудования как угрожающего американской нацбезопасности уже вызвал шквал негодования в самих США. Недоумевают операторы связи.

"Это, как полет на реактивном самолете с двумя двигателями. И тут вы хотите заменить один из них на высоте 30 тысяч футов. Явно дурацкая идея", — уверен Майк Килгор, директор компании-оператора сотовой связи.

Недоумевают фермеры. В глухом городке Монтаны только вышка Huawei и обеспечивает связь с внешним миром. "У нас в прошлом году были сильные пожары и в этом уже пару раз случались. Разве можно было бы сообщить об этом быстро без сотовой связи?!" – возмущены местные жители.

Но в своей шпиономании Белый дом дошел до того, что уже и в каждом китайском студенте — а их в США около 300 тысяч — увидел потенциального разведчика. Ограничения на выдачу виз коснулись и обычных китайских туристов — а это уже удар для всей американской туриндустрии.

Впрочем, чтобы попасть в Америку, китайцам туда и лететь необязательно. Сто юаней за вход — и вот все знаковые места США сразу и в одном месте. Копий американских достопримечательностей в парке архитектурных миниатюр больше всего. Вот нью-йоркский Манхэттен, рядом — мост через Сан-Франциско, тут же и Ниагарский водопад. В этом смысле пекинский "Парк мира" и сам как один большой памятник — китайскому умению копировать. Без этого навыка не было бы сегодняшнего технологического Китая, где копирование и подражание — на самом деле уже пройденный этап.

США запретили Qualcomm поставлять китайской технокомпании микросхемы — Китай создал свои. Google пригрозил оставить без Android — Huawei готовится внедрить собственную операционную систему.

"Huawei теперь — признанный лидер в области технологий 5G . Поэтому и такое колоссальное давление. Китайские компании понимали, что рано или поздно это случится. Поэтому начали заранее готовиться. Нужно строить свою систему, если вы не хотите зависеть от США", — считает Ван Ивей, директор Центра европейских исследований Университета Женьмин.

Что выбрать, iPhone или Huawei Honor? Для китайцев этот вопрос вообще не стоит. И тут уже пришло время американских компаний занервничать. Госкомитет реформ КНР уже составил свой черный список ненадежных западных партнеров. Microsoft и Intel, Qualcomm и Samsung — стоп-лист не полный, КНР может отрезать от своих технологий и рынков. Пекин называет это вопросом национальной безопасности. Google, которому Трамп первому выкрутил руки, и тот — не против отыграть назад.

"24% продукции электронной промышленности США импортируются из Китая. А обрабатывающая промышленность в Китае составляет 28% мировых производственных секторов. Вы забираете 28% производственного сектора из глобальной цепочки, и это может привести к катастрофе", — отметил Чжу Цзяньдун, профессор Института финансов Университета Цинхуа.

То, что американские санкции бьют по своим же, американцы уже и сами поняли. Например, вагоностроительный завод в Чикаго. Китайский собственник, китайские комплектующие, но сборка — своя, впервые с 1964 года. Но теперь — на грани остановки.

И вот уже 520 компаний и 141 ассоциация производителей подписались под требованием к Трампу отказаться от повышения тарифов и заключить с Китаем сделку. Иначе и потеря двух миллионов рабочих мест, и дополнительные расходы — 2000 долларов для каждой американской семьи. При этом для Китая запугивания Трампа о потерях рынков и доходов не оправдались.

"Иностранные инвестиции в фактическое использование обрабатывающей промышленности выросли на 8,3% в годовом исчислении. Это в полной мере продемонстрировало веру иностранных инвесторов в экономику и рынок Китая", — подчеркнул Гао Фэн, представитель Министерства торговли Китая.

В своих выпадах Трамп рискует оказаться в гордом одиночестве. Даже в стане республиканцев — провал. Фонд Джорджа Буша-старшего недавно присудил премию за государственную мудрость в американо-китайских отношениях бывшему президенту США Джимми Картеру. Награду передали через сына. Это при Картере в 1979-м США установили с Китаем дипотношения. И ведь всего два месяца назад патриарх американской политики подробно писал Трампу, почему технологически Китай США обыграл. "Вы знаете, сколько раз с 1979 года Китай воевал с кем-либо? Ни разу. А мы остались на войне", — отметил Картер.

Мысль словно позаимствована из правил китайских шахмат: не атаковать. И эту партию Пекин намерен довести до конца.

Текст: "Вести недели"

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