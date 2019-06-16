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16 июня 201917:42

Атаки на российскую энергосистему: Помпео от комментариев отказался

Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео отказался комментировать утверждения The New York Times об участившихся кибератаках Вашингтона против энергосистемы России. Однако, сказал глава Госдепа, президент Трамп за два с половиной года у власти "кристально ясно дал понять: мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить вмешательство любой страны в любые выборы в США".

"Остается только желать, чтобы предыдущая администрация делала то же самое", — добавил Помпео в эфире телешоу Fox News Sunday.

Газета The New York Times накануне сообщила со ссылкой на неназванные источники, что спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Подобные действия, утверждает издание, отчасти должны служить предупреждением, а отчасти это подготовка к проведению реальных киберударов в случае возникновения крупного конфликта между Вашингтоном и Москвой.


Президент Трамп в ответ написал в "Твиттере", что газета The New York Times находится в упадке, а ее журналисты ради сенсации готовы публиковать что угодно, любую неправду, не думая о последствиях. Президент США назвал статью "виртуальным актом измены родине со стороны некогда великой газеты".

При этом, по данным NYT, самого Трампа сотрудники военных ведомств даже не поставили в известность о якобы готовящихся кибератаках, сославшись на неблагонадежность президента.

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