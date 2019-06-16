Атаки на российскую энергосистему: Помпео от комментариев отказался

Госсекретарь США Майкл Помпео отказался комментировать утверждения The New York Times об участившихся кибератаках Вашингтона против энергосистемы России. Однако, сказал глава Госдепа, президент Трамп за два с половиной года у власти "кристально ясно дал понять: мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить вмешательство любой страны в любые выборы в США".

"Остается только желать, чтобы предыдущая администрация делала то же самое", — добавил Помпео в эфире телешоу Fox News Sunday.

Газета The New York Times накануне сообщила со ссылкой на неназванные источники, что спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Подобные действия, утверждает издание, отчасти должны служить предупреждением, а отчасти это подготовка к проведению реальных киберударов в случае возникновения крупного конфликта между Вашингтоном и Москвой.



Президент Трамп в ответ написал в "Твиттере", что газета The New York Times находится в упадке, а ее журналисты ради сенсации готовы публиковать что угодно, любую неправду, не думая о последствиях. Президент США назвал статью "виртуальным актом измены родине со стороны некогда великой газеты".

При этом, по данным NYT, самого Трампа сотрудники военных ведомств даже не поставили в известность о якобы готовящихся кибератаках, сославшись на неблагонадежность президента.