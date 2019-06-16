Шереметьево: с системой регистрации все в порядке

В ответ на обвинения в очередном сбое в аэропорту Шереметьево, представители воздушной гавани утверждают, что "все работает штатно".

"Сбоев в работе системы регистрации нет", — цитирует сотрудника пресс-службы Шереметьева РИА Новости.

Ранее в соцсетях появились сообщения с фотографиями и видео очередей к стойкам регистрации аэропорта.

Неделю назад в Шереметьеве наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пассажиры жаловались на то, что были вынуждены ожидать свой багаж от 1,5 до шести часов. Пресс-служба аэропорта пообещала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.