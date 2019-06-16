Усатого привезли в прокуратуру

Председателя молдавской оппозиционной "Нашей партии", экс-мэра города Бельцы, Ренато Усатого, который в воскресенье, 16 июня, был задержан на таможенном посту "Скулены" на въезде в Молдавию, доставили в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Там он должен будет дать показания, сообщил Генеральный инспекторат полиции страны.

При задержании политик сообщил встречавшим его на границе сторонникам и журналистам, что его везут в Кишинев.

"Я хочу, чтобы сегодня вас всех услышали и прокуроры, и судьи: с моим приездом мы начинаем строить новую Молдавию", — заявил Усатый на границе. Его слова приводит РИА Новости.

Сторонники Усатого устроили у здания прокуратуры митинг в поддержку своего лидера. На данный момент он уже закончился, обошлось без инцидентов.

Ренато Усатого обвиняют в организации преступной группировки, которой вменяется два преступления: присвоение чужого имущества и покушение на убийство. Он обвинения отрицает и утверждает, что власти преследуют его по политическим мотивам. Об отставке с поста мэра города Бельцы Усатый объявил в феврале 2018 года. Он посчитал, что не может управлять городом на расстоянии, поскольку уехал из Молдавии еще в 2016 году.