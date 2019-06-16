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Политический кризис в Молдавии 28 минут назад
Праздник вместо протеста: кризис в Молдавии рассасывается бескровно
Острейший политический кризис в Молдавии, к счастью, рассасывается бескровно. Хотя еще недавно траектория страны была непонятной. Сейчас уже ясно, что созданная коалиция большинства в парламенте — а это социалисты президента Додона и проевропейский блок Майи Санду — дееспособна. Правительство во главе с Санду подтвердило свою легитимность.
Конституционный суд Молдавии отменил свое решение о роспуске парламента, а самый богатый человек Молдавии Плахотнюк, друг Порошенко, злокозненный олигарх и лидер Демпартии, покинул страну. Примеру Плахотнюка последовали и некоторые из его дружков. Новая власть пользуется поддержкой России, а также Америки и Европы, что само по себе уникально.
Двоевластие в Молдавии длилось меньше недели. Демократы разблокировали все госорганы. Митингующие ушли, за ними даже площадь уже успели прибрать. В здании правительства заседает новый кабинет министров во главе с Майей Санду.
Теперь и Конституционный суд страны согласен: новое правительство, сформированное социалистами и проевропейским блоком, легитимно. Все разговоры на улицах — об освобождении от Владимира Плахотнюка. Олигарх и лидер демократов фактически управлял страной четыре года. Свою политику строил на трех китах: подкупе, коррупции и русофобии.
"Наконец-то будем поднимать страну, а не то, как мы платили налоги, которые к Плахотнюку шли. Додон — умный и порядочный человек, нам войны, как на Украине, не надо", — говорят люди.
Хорошо, что без крови, рефреном повторяют в Кишиневе. Еще в середине недели ситуация была накалена до предела. Признать отставку подконтрольного ему правительства Филиппа Владимир Плахотнюк отказывался на отрез. Из деревень были свезены люди, которые блокировали все государственные органы. Протестовали вяло, в основном лежа, но упорно. Горожане на митингующих смотрели с опаской и брезгливостью.
Пока шел лежачий протест, Плахотнюк пытался найти поддержку в США. Евросоюз и Россия почти сразу признали новоизбранное правительство. Демпратия за закрытыми дверями вела переговоры с американским послом, люди Плахотнюка экстренно вылетали в Вашингтон. В кулуарах говорили: Плахотнюк пытается разгрызать русофобскую карту, пугая Запад тем, что новое правительство реанимирует старый проект федерализации с Приднестровьем.
В этих условиях президент Молдавии Игорь Додон призвал сторонников коалиции выйти на митинг. Угроза столкновений в Кишиневе стала реальной. Но без поддержки из-за рубежа Плахотнюк идти против народа готов не был. Поддержку демократы не получили, уходить в оппозицию пришлось мирно.
"Демократическая партия отказывается от власти и переходит в оппозицию. Это единственный законный способ провести эту процедуру в той правовой ситуации. Таким образом, премьер-министр и все министры уходят в отставку", — заявил Владимир Чеботарь, заместитель председателя Демпартии.
Как по команде митингующие засобиралась домой. Разочарованные, кажется, только тем, что лежание больше не оплачивается.
Плахотнюк тоже поспешил домой — в Швейцарию. Там живет его семья. И, вероятно, хранятся сбережения. Оставаться в Молдавии опасно.
Новый премьер Майя Санду настаивает на возобновлении расследования преступления века — вывода из банковской системы страны миллиарда евро. В причастности к этому подозревают Плахотнюка. А независимое бюро расследований Rise Moldova обвиняет его в прослушивании телефонов оппозиции и независимых журналистов.
"Этим должны заниматься новые люди в прокуратуре, в судебной системе. У него есть мандат депутата, который дает определенный иммунитет, но есть процедура с помощью которой это можно решить. Есть судебные институт, которые будут работать по закону, а не так, как было, по приказу", — отметил Додон.
Президент Молдавии также обещает, что с уходом Плахотнюка взаимоотношения с Россией улучшаться. "Последние 2-3 года правительство Молдавии блокировало все отношения с Россией, они были только на уровне президента. Я уверен, что при новой власти у нас будут достаточно неплохие отношения с Россией", — сказал он.
В небольшом городке Ватра этим обещаниям хотят верить. Из 2,5 тысячи местных жителей уехала почти половина. В основном на заработки в Россию. И теперь присылает деньги оставшимся здесь родителям. Пенсии при Плахотнюке достигли исторического минимума.
Те, кто в Россию не уезжают, в нее везут. Черешню, картошку, малину виноград… Наладить экспорт в Евросоюз пока не получается.
"Наши фрукты и овощи воспринимаются больше в Росси, потому что Украина, Румыния имеют свои овощи, им наши не нужны", — отметил мэр Ватры Денис Данила.
Россию как стратегического партнера рассматривает и крупный бизнес, в том числе и легендарные винные предприятия Молдавии. На данный момент около 30 миллионов тонн вина хранятся в их уникальных подвалах. 10% от всего произведенного на предприятии вина поедут в Россию, которая в этом году отменила пошлины на импорт для молдавских производителей. Теперь российский рынок здесь считают приоритетным.
"Российский рынок для нас очень важен, в этом году мы планируем продать около миллиона бутылок вина. Мы планируем наращивать объем, тем более российские потребители нас прекрасно знают", — сказал директор одного из винных заводов.
Выпить игристого — за перемены к лучшему. Такое желание возникло в Молдавии у многих. Поэтому, несмотря на то что митинг в поддержку нового правительства, намеченный на 16 июня официально отменен, люди съезжаются в Кишинев. Уже не протест, а на праздник.
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