Полицейские скрутили авиадебошира в Новокузнецке. Видео

Утром в минувшую субботу, 15 июня, разгоряченный алкоголем мужчина так и не сумел улететь из Новокузнецка в Москву – задержание дебошира снял на видео один из пассажиров, оказавшийся очевидцем инцидента.

Как сообщают местные СМИ, двое мужчин прошли досмотр и решили употребить алкоголь в зоне ожидания перед посадкой на самолет.

Судя по всему, они не рассчитали свои силы и один из них начал буянить, попав на борт воздушного судна.

Прибывшие полицейские скрутили авиадебошира и вывели его из самолета при помощи бортпроводников, заодно сняв с рейса его спутника.

В итоге самолет вылетел по назначению примерно с 20-минутиной задержкой.