Дело волгоградского клана: арест следователя такого ранга — небывалое событие

Задержан бывший начальник управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаил Музраев. Генерал-лейтенант подозревается ни много ни мало в подготовке покушения на губернатора региона Андрея Бочарова в 2016 году. Музраев отправлен судом под арест до 10 августа и сейчас — на нарах столичного следственного изолятора "Лефортово". Вообще же задержание и арест следователя такого высокого ранга — событие небывалое.

Бывшего влиятельного генерала Следственного комитета России Михаила Музраева в Лефортовский суд столицы привезли бойцы ФСБ. В клетке Музраев был подавлен и смог лишь сказать, что не считает себя виновным.

Из суда Михаила Музраева увезли сотрудники спецназа ФСБ. Сейчас генерал-лейтенант находится в столичном СИЗО "Лефортово", в карантинной зоне. Это стандартная процедура, которую проходят все арестованные. В одиночной камере Музраев пробудет не более 10 дней, затем генерала переведут в другое помещение и подберут ему сокамерника.

Генерала обвиняют в теракте, а точнее, как это указано в Уголовном кодексе, поджоге, совершенном группой лиц с целью дестабилизации деятельности органов власти.

Дом волгоградского губернатора Андрея Бочарова пытались сжечь в 2016 году. Чиновник с семьей находились внутри. Пожар потушили. Следователи задержали нескольких исполнителей и вышли на местного криминального авторитета Евгения Ремезова.

По версии следствия, Ремезов пытался сжечь губернатора за то, что чиновник перешел дорогу его криминальному бизнесу по контролю Центрального рынка Волгограда. После задержания Ремезова губернатор прокомментировал ход следствия.

"Нам бы очень хотелось, чтобы в полном объеме была установлена картина преступления. А она включает в себя и заказчиков данного преступления", — сказал Бочаров.

Не исключено, что именно Ремезов дал показания на Музраева. Генерала задержали рядом с собственным домом. Этот двухэтажный особняк — самый скромный из всех коттеджей генерала. Построен еще на заре карьеры. Кто здесь жил, знали все.

"15 лет назад посадили моего мужа, очень надолго и по очень некрасивым статьям. И никто не смог помочь, потому что ни один адвокат не брался в нашем городе за это дело. Говорили, что этот человек покроет все и по-всякому", — рассказал соседка Музраева.

Музраева боялись. Он начал карьеру в волгоградской прокуратуре. В 2007 возглавил местное Управление Следственного комитета. В кресле руководителя просидел 11 лет.

"Этот период даже называют концом эпохи Музраева, даже такие вещи звучат. До 10 июня никто не осмелился бы это так назвать. Это тоже нужно понимать. Авторитет, который у некоторых граничил со страхом. Люди опасались каких-либо высказываний, мнений", — отметил Анатолий Сологубов, главный редактор информационного агентства Волгограда.

Многие из тех, дела которых вел Музраев, вспоминают, что он мог унизить или убрать любого, кто был не согласен с его мнением. Владимир Васин — бывший глава Волгоградского комитета по делам молодежи — в свое время выявил хищения в комитете и отнес материалы Музраеву. Но генерал и чиновник не нашли общего языка. Конфликт вышел в публичную плоскость.

Бывший начальник ГУВД Волгоградской области Михаил Цукрук говорит, что поплатился свободой, когда его подчиненные сняли, как Михаил Музраев приехал на так называемую сходку к криминальным авторитетам. После того как об этом узнал Музраев, боевого генерала МВД задержали и обвинили в коррупции. По словам Цукрука, Музраев любил показывать обвиняемым, что их судьба в его руках.

"Он мог решать многие вопросы в регионе и за его пределами, что немаловажно. Калмыкия, Астрахань, Москва… Очень больше количество людей, которые были взращены им", — сказал Анатолий Сологубов.

Два бывших подчиненных Музраева — Игорь Напалков и Сергей Бобров — возглавляли Калмыкское и Астраханское управления СКР. Правая рука Музраева Денис Никандров стал первым замруководителя столичного следствия. Сосед Музраева по даче Александр Дрыманов и вовсе был главным следователем Москвы. Все они так или иначе попадали в громкие истории.

Игоря Напалкова уволили после антикоррупционной "чистки" его окружения. Сергей Бобров добился пожизненного приговора для главы Астраханского УБОП Рината Салихова. Хотя сам полковник нашим коллегам из программы "Расследование Эдуарда Петрова" заявил, что пал жертвой "рыбной" мафии, имевшей связи в правоохранительных органах.

В браконьерство лезли практически все. Основная проблема возникла в 2005-2006, когда пришла волгоградская группировка. В прокуратуре в те годы трудились Сергей Бобров и Михаил Музраев. Говорят, генерал хорошо знал и криминального авторитета Владимира Кадина. Его убили в 2011 году.

"В Волгограде главным авторитетом был Владимир Кадин, который близко сотрудничал с Музраевым. Вот как раз ему можно было все", — вспоминает бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко.

Ищенко, называет себя пострадавшим от действий Музраева. Отставной чиновник уверяет, что его дело было сфабриковано правой рукой Музраева Денисом Никандровым.

"Абсолютно циничный мерзавец, который не гнушался разными методами. Очень многих людей вынуждали и заставляли меня оговаривать", — подчеркнул Ищенко.

Позже Денис Никандров стал первым заместителем начальника ГСУ СКР по Москве, а затем сел за получение взятки от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

За решеткой Никандров дал показания на своего шефа, главного следователя столицы Александра Дрыманова,- тоже выходца из Волгограда. Теперь под арестом и самый влиятельный представитель волгоградского клана Михаил Музраев. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.