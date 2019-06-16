Стала известна соперница Шараповой в первом круге турнира на Мальорке

Россиянка Мария Шарапова​, получившая специальное приглашение для участия в теннисном турнире на Мальорке, в первом круге сразится со словачкой Викторией Кужмовой. Призовой фонд соревнований составляет 226 750 долларов.

Отметим, что для Шараповой турнир на Мальорке станет первым после травмы плеча, которую она получила еще в январе 2019 года на St. Peterburg Ladies Trophy. С тех пор россиянка не выходила на корт.

Напомним, что турнир Mallorca Open пройдет с 17 по 23 июня.