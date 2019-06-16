Штаты готовы к войне с Ираном. Британия отправляет морпехов в Персидский залив

Вашингтон не хочет войны с Ираном, но рассматривает полный спектр вариантов противодействия в регионе, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео. Политик особо подчеркнул, что о нежелании идти на войну четко сказал президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Помпео в очередной раз заявил о нападении Ирана на два танкера в Оманском заливе, упомянул, что у Вашингтона есть доказательства, но от подробностей воздержался. И напомнил о мерах, которые будут предпринимать Штаты, чтобы сдерживать Тегеран, передает "Интерфакс".

При этом США гарантируют свободу судоходства через пролив.

Однако спикер парламента Ирана Али Лариджани возложил вину за атаку на США и указал, что обвинения в адрес Тегерана являются дополнением к экономическим санкциям США.

Тем временем Британия направит сотню морских пехотинцев в Персидский залив для защиты своих судов после атаки на танкеры в Оманском заливе. По информации издания, морпехи разместятся на британской военно-морской базе в Бахрейне. Они будут патрулировать воды Персидского залива и охранять военные и торговые суда, передает канал "Россия 24".