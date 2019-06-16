На Голанах появился знак "Рамат-Трамп"

Знак "Высота Трампа" ("Рамат-Трамп" в переводе на иврит) установлен на Голанских высотах. Вскоре здесь начнется строительство поселка в честь американского президента, признавшего спорные Голаны израильской территорией, сообщает издание Jewish.

Прямая трансляция церемонии установки знака и выездное заседание кабинета министров Израиля на Голанских высотах транслировалась в Twitter.

Поселок Рамат-Трамп будет находиться недалеко от города Кела Алон и попадет под юрисдикцию Голанского регионального совета. Это будет смешанное светско-религиозное поселение, в котором первоначально будут проживать 120 семей. Ранее на это месте планировалось основать город Берухим, однако эти планы не осуществились.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая во время торжественной церемонии, назвал Трампа "великим другом" и отметил, что таким способом израильские власти "воздадут ему должное".

На церемонию был приглашен посол США Дэвид Фридман, который назвал поступок Нетаньяху "экстраординарным жестом" и поблагодарил его за заслуженное внимание в отношении Трампа.

Строительство начнется не ранее осени этого года. Старт строительным работам сможет дать только будущий кабинет министров, который будет сформирован по итогам выборов, назначенных на 17 сентября.

Голанские высоты были взяты Израилем у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта.