Новости Политика

Все видео этой рубрики
16 июня 201918:20

Американский делегат посетит встречу по безопасности в Уфе

18-20 июня в Уфе пройдет международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Впервые за последние несколько лет в ней примет участие по крайней мере один делегат от США.

Как сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, Вашингтон уже подтвердил приезд одного из директоров аппарата Совета национальной безопасности США.

"Убежден, что это конструктивный сигнал Вашингтона о готовности к диалогу по проблемам безопасности", — сказал Венедиктов в интервью "Российской газете".

Он выразил уверенность в том, что американские партнеры "обеспечат достойное участие своей страны" в предстоящем мероприятии, а также надежду, что участники встречи заслушают их доклад по одной из обсуждаемых тем.

Заместитель секретаря Совбеза РФ подчеркнул большое значение приезда американцев в Уфу, "в том числе в контексте намеченной на конец месяца встречи секретарей советов безопасности России, США и Израиля".

Сейчас

18:02

Штаты готовы к войне с Ираном. Британия отправляет морпехов в Персидский залив

17:53

Защитники Донбасса уничтожили украинский "Фантом"

17:32

Атаки на российскую энергосистему: Помпео от комментариев отказался

17:02

Центр Вишневского подтвердил госпитализацию Галины Волчек

16:40

США заявили, что Венесуэла заплатила России $209 миллионов

16:00

"Современник" уточнил, что с Галиной Волчек

14:56

48 миллионов человек остались без света из-за сбоя

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Штаты готовы к войне с Ираном. Британия отправляет морпехов в Персидский залив

Штаты готовы к войне с Ираном. Британия отправляет морпехов в Персидский залив

27 минут назад
Атаки на российскую энергосистему: Помпео от комментариев отказался

Атаки на российскую энергосистему: Помпео от комментариев отказался

1 час назад
Момент резонансного ДТП в Воронежской области попал на видео

Момент резонансного ДТП в Воронежской области попал на видео

2 часа назад
Центр Вишневского подтвердил госпитализацию Галины Волчек

Центр Вишневского подтвердил госпитализацию Галины Волчек

1 час назад
Защитники Донбасса уничтожили украинский "Фантом"

Защитники Донбасса уничтожили украинский "Фантом"

43 минуты назад
США заявили, что Венесуэла заплатила России $209 миллионов

США заявили, что Венесуэла заплатила России $209 миллионов

1 час назад
Убийство в Чемодановке: на похороны пришли 500 человек

Убийство в Чемодановке: на похороны пришли 500 человек

2 часа назад
Песков рассказал, когда Путин сможет встретиться с Зеленским

Песков рассказал, когда Путин сможет встретиться с Зеленским

5 часов назад
Лидер "Машины времени" сообщил о смерти барабанщика Сергея Остроумова

Лидер "Машины времени" сообщил о смерти барабанщика Сергея Остроумова

3 часа назад
Конина, плов и танцы для президентов: чем удивляли саммиты в Бишкеке и Душанбе

Конина, плов и танцы для президентов: чем удивляли саммиты в Бишкеке и Душанбе

3 часа назад
Лешуков и Семенов взяли бронзу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

Лешуков и Семенов взяли бронзу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

25 минут назад
Американский делегат посетит встречу по безопасности в Уфе

Американский делегат посетит встречу по безопасности в Уфе

26 минут назад
"Прямая линия": россияне предпочитают звонить с вопросами

"Прямая линия": россияне предпочитают звонить с вопросами

51 минута назад
Стала известна соперница Шараповой в первом круге турнира на Мальорке

Стала известна соперница Шараповой в первом круге турнира на Мальорке

51 минута назад
Усатого привезли в прокуратуру

Усатого привезли в прокуратуру

1 час назад
Полицейские скрутили авиадебошира в Новокузнецке. Видео

Полицейские скрутили авиадебошира в Новокузнецке. Видео

1 час назад
Медведчук решил бороться с "тарифным геноцидом"

Медведчук решил бороться с "тарифным геноцидом"

1 час назад
Российский экипаж стал третьим в гонке "24 часа Ле-Мана"

Российский экипаж стал третьим в гонке "24 часа Ле-Мана"

1 час назад
Предсказание по Крыму сбылось, Милявскую и Цекало призвали срочно шутить про Аляску

Предсказание по Крыму сбылось, Милявскую и Цекало призвали срочно шутить про Аляску

1 час назад
Сергей Сивохо пойдет на выборы в Раду

Сергей Сивохо пойдет на выборы в Раду

1 час назад
Патриарх Кирилл: Церковь не ошибается, ведь через нее действует Дух Божий

Патриарх Кирилл: Церковь не ошибается, ведь через нее действует Дух Божий

2 часа назад
Олимпийский чемпион Тищенко завоевал первый титул на профессиональном ринге

Олимпийский чемпион Тищенко завоевал первый титул на профессиональном ринге

2 часа назад
Советские Т-55 вступили в поединок друг с другом в Ливии. Видео

Советские Т-55 вступили в поединок друг с другом в Ливии. Видео

2 часа назад
Молдавия продолжит реализацию соглашения об ассоциации с ЕС

Молдавия продолжит реализацию соглашения об ассоциации с ЕС

2 часа назад
Олимпийскую сборную России проводили на Европейские игры

Олимпийскую сборную России проводили на Европейские игры

2 часа назад
Рассыпавшийся после ДТП картофель "перекрыл" движение на трассе М4 "Дон"

Рассыпавшийся после ДТП картофель "перекрыл" движение на трассе М4 "Дон"

2 часа назад
МИД советует россиянам обходить стороной гонконгских демонстрантов

МИД советует россиянам обходить стороной гонконгских демонстрантов

3 часа назад
Москва: митинг завершен, принята резолюция

Москва: митинг завершен, принята резолюция

3 часа назад
Две минуты в неделю: простой способ спастись от диабета

Две минуты в неделю: простой способ спастись от диабета

3 часа назад
Адвокат рассказал о допросе Голунова

Адвокат рассказал о допросе Голунова

3 часа назад
"Орел" против "Сушки": NI пофантазировал, кто кого

"Орел" против "Сушки": NI пофантазировал, кто кого

3 часа назад
Ресторанный скандал: жена Нетаньяху заплатит 15 тысяч долларов

Ресторанный скандал: жена Нетаньяху заплатит 15 тысяч долларов

4 часа назад
На подмосковной трассе сгорел рейсовый автобус

На подмосковной трассе сгорел рейсовый автобус

4 часа назад
Расследование Эдуарда Петрова. Роковая партия

Расследование Эдуарда Петрова. Роковая партия

5 часов назад
208
Уничтожены секретные досье на канадских политиков

Уничтожены секретные досье на канадских политиков

5 часов назад
Песков о встрече Путина и Трампа: инициатив от Вашингтона нет

Песков о встрече Путина и Трампа: инициатив от Вашингтона нет

5 часов назад
Екатеринбуржцы выберут место для храма после ЕДГ

Екатеринбуржцы выберут место для храма после ЕДГ

7 часов назад
Фастфуд может вызвать преждевременное старение мозга

Фастфуд может вызвать преждевременное старение мозга

14 часов назад
"История Игрушек 4": чего ждать от последней части

"История Игрушек 4": чего ждать от последней части

23 часа назад
Известный препарат от прыщей снизит жесткость артерий

Известный препарат от прыщей снизит жесткость артерий

15.06.2019 10:44
Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

11.06.2019 11:51