Американский делегат посетит встречу по безопасности в Уфе

18-20 июня в Уфе пройдет международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Впервые за последние несколько лет в ней примет участие по крайней мере один делегат от США.

Как сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, Вашингтон уже подтвердил приезд одного из директоров аппарата Совета национальной безопасности США.

"Убежден, что это конструктивный сигнал Вашингтона о готовности к диалогу по проблемам безопасности", — сказал Венедиктов в интервью "Российской газете".

Он выразил уверенность в том, что американские партнеры "обеспечат достойное участие своей страны" в предстоящем мероприятии, а также надежду, что участники встречи заслушают их доклад по одной из обсуждаемых тем.

Заместитель секретаря Совбеза РФ подчеркнул большое значение приезда американцев в Уфу, "в том числе в контексте намеченной на конец месяца встречи секретарей советов безопасности России, США и Израиля".