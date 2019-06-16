Юридических оснований для приостановки СП-2 нет

Проект "Северный поток — 2" полностью соответствует нормам международного, национального, морского и экологического права, и юридические основания для приостановки или отмены его строительства "просто отсутствуют". Об этом заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

По его словам, противники "Северного потока — 2" прекрасно понимают отсутствие юридического обоснования своей позиции и "прибегают к средствам вне правового поля". При этом они используют незаконные инструменты, не только направленные против российского трубопровода, но и угрожающие международной экономике.

"Успешному завершению проекта способствует высокая заинтересованность наших партнеров в его скорейшем запуске, — говорит Венедиктов. — Причем эта заинтересованность носит исключительно экономический, а не политический характер".

При этом мотивация противников "Северного потока — 2", по словам Венедиктова, также экономическая: перспектива появления мощного конкурента на газовом рынке пугает ряд влиятельных энергетических корпораций, тем более что сжиженный газ, предлагаемый ими в качестве альтернативы российскому голубому топливу, примерно на 30 процентов дороже.

Накануне министр энергетики России Александр Новак в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" заявил, что возможное сохранение транзита российского газа через Украину не несет рисков для проекта "Северный поток — 2". По словам Новака, инфраструктура "все равно требует расширения и строительства на будущее", иначе европейские компании, такие как Shell, Engie и Wintershall, не вкладывали бы свои собственные средства в неокупаемые проекты.



Ранее Bloomberg сообщило: санкции против проекта "Северный поток — 2" планирует ввести администрация США. Об этом, по данным агентства, министр энергетики США Рик Перри заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Перри ожидает, что "в не столь отдаленном будущем" Сенат и Палата представителей Конгресса США направят американскому президенту законопроект об "очень тяжких ограничениях" для компаний, продолжающих участие в проекте "Северный поток — 2".