Лешуков и Семенов взяли бронзу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

В Варшаве проходит очередной этап Мирового тура по пляжному волейболу. Бронзовые медали соревнований завоевали россияне Илья Лешуков и Константин Семенов. В матче за третье место они оказались сильнее соотечественников Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского.

Для победы Лешукову и Семенову понадобилось сыграть три партии, в двух из которых они добились победы. Итоговый счет – 21:19, 17:21, 16:14.

Победитель этапа Мирового тура определится 16 июня чуть позже. За золотые медали турнира поборются бразильцы Эвандро Гонсалвеш Оливейра и Оскар Шмидт и норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сорум.