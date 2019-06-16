Россия не видит альтернатив СВПД

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью "Российской газете" озвучил позицию Москвы по проблеме Совместного всеобъемлющего плана действий Ирана, стран Европы, России и США. Как заявил Венедиктов, Россия придерживалась этого договора ранее и намерена продолжать его поддерживать, потому что приемлемой альтернативы СВПД не существует.

"СВПД не должен превращаться в разменную монету для удовлетворения претензий отдельных стран к Ирану", — отметил замсекретаря Совбеза.

Россия считает, что МАГАТЭ не должна позволить втянуть себя в спекуляции по поводу ядерных исследований в Иране. Соблюдение Ираном СВПД подтверждается докладами международных экспертов, подчеркнул Венедиктов.