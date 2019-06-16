Мэй планирует чаще смотреть крикет и гулять

После выхода Великобритании из Евросоюза глава британского правительства Тереза Мэй намерена чаще смотреть крикет, больше готовить и гулять с мужем, и меньше времени уделять политике. Обо всем этом она рассказала, отвечая на вопросы юных британцев в детском шоу телеканала Sky News под названием FYI.

Мэй покинет пост премьер-министра в последнюю неделю июля после того, как Консервативная партия выберет ее преемника, напоминает газета The Sun. Пост лидера консерваторов Мэй покинула 7 июня. Имя нового лидера партия назовет не позднее 28 июля. На вакантное место сейчас насчитывается 11 претендентов, в том числе бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.