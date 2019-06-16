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16 июня 201919:22

Совбез РФ: сюжет о "российском вмешательстве" стал средством сведения счетов

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов заявил, что Россия не вмешивалась в выборы в ЕС и США. В интервью "Российской газете" он еще раз напомнил, что до сих пор не было представлено ни одного убедительного доказательства влияния Москвы на выборный процесс. Избитый сюжет о "российском вмешательстве" стал инструментом сведения политических счетов.

"Глубокую заинтересованность" России в победе правых партий на выборах в Европарламент, о которой писали западные СМИ, Венедиктов назвал полным абсурдом. В качестве доказательства он привел результаты опросов накануне выборов. Ведь они предрекали евроскептикам гораздо более сенсационные результаты.

По мнению Венедиктова, как сторонники, так и противники налаживания отношений с Россией есть во всех партиях. Поэтому ярлык "друзей Москвы" нелепо наклеивать на правых и евроскептиков. В чем Россия действительно заинтересована, так это в сильной и стабильной Европе, утверждает Венедиктов.

По итогам выборов в Европарламент две ведущие фракции — "Европейская народная партия" и "Альянс социалистов и демократов" утратили традиционное правящее большинство в Европарламенте. Тем не менее, фракция ЕНП осталась самой крупной в ассамблее.

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