Совбез РФ: сюжет о "российском вмешательстве" стал средством сведения счетов

Заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов заявил, что Россия не вмешивалась в выборы в ЕС и США. В интервью "Российской газете" он еще раз напомнил, что до сих пор не было представлено ни одного убедительного доказательства влияния Москвы на выборный процесс. Избитый сюжет о "российском вмешательстве" стал инструментом сведения политических счетов.

"Глубокую заинтересованность" России в победе правых партий на выборах в Европарламент, о которой писали западные СМИ, Венедиктов назвал полным абсурдом. В качестве доказательства он привел результаты опросов накануне выборов. Ведь они предрекали евроскептикам гораздо более сенсационные результаты.

По мнению Венедиктова, как сторонники, так и противники налаживания отношений с Россией есть во всех партиях. Поэтому ярлык "друзей Москвы" нелепо наклеивать на правых и евроскептиков. В чем Россия действительно заинтересована, так это в сильной и стабильной Европе, утверждает Венедиктов.

По итогам выборов в Европарламент две ведущие фракции — "Европейская народная партия" и "Альянс социалистов и демократов" утратили традиционное правящее большинство в Европарламенте. Тем не менее, фракция ЕНП осталась самой крупной в ассамблее.