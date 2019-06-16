Российский биатлонист Хасанкаев умер на сборах в Крыму

На сборах в Крыму скончался 17-летний российский биатлонист Артемий Хасанкаев. О смерти спортсмена сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России. Хасанкаев являлся членом российской юниорской сборной.

"СБР приносит соболезнования родным и близким Артемия Хасанкаева. Биатлонист из Мурманской области ушел из жизни на тренировочном сборе в Крыму", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Союза биатлонистов России.

О причинах смерти не сообщается. В юношеском рейтинге Союза биатлонистов России Хасанкаев занял третье место по итогам сезона-2018/19.