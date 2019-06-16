Венедиктов призвал не верить в бескровность гибридных войн

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью "Российской газете" призвал не обманываться кажущейся бескровностью гибридных войн. Такие методы лишь продлевают время "горячего" кризиса, отметил Венедиктов, растягивают военные конфликты на годы.

Как пример жестокости гибридных войн Венедиктов привел смерти детей в Венесуэле. Из-за западных санкций маленькие пациенты с тяжелыми диагнозами не смогли выехать для лечения за рубеж.

"В результате уже не один венесуэльский ребенок умер", — пояснил Венедиктов.

Средства для их лечения, выделенные нефтяной госкомпаний, были заморожены оппозицией, получившей доступ к управлению счетами в зарубежных банках.

Опасность гибридной войны затрагивает и Сирию, и Донбасс, сказал Венедиктов. Методы воздействия включают в себя пропаганду, вред экономике, нарушение политического баланса, военные провокации и атаки хакеров.