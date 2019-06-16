Новости В мире

Все видео этой рубрики
16 июня 201919:34

Венедиктов призвал не верить в бескровность гибридных войн

Фото: Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью "Российской газете" призвал не обманываться кажущейся бескровностью гибридных войн. Такие методы лишь продлевают время "горячего" кризиса, отметил Венедиктов, растягивают военные конфликты на годы.

Как пример жестокости гибридных войн Венедиктов привел смерти детей в Венесуэле. Из-за западных санкций маленькие пациенты с тяжелыми диагнозами не смогли выехать для лечения за рубеж.

"В результате уже не один венесуэльский ребенок умер", — пояснил Венедиктов.

Средства для их лечения, выделенные нефтяной госкомпаний, были заморожены оппозицией, получившей доступ к управлению счетами в зарубежных банках.

Опасность гибридной войны затрагивает и Сирию, и Донбасс, сказал Венедиктов. Методы воздействия включают в себя пропаганду, вред экономике, нарушение политического баланса, военные провокации и атаки хакеров.

Сейчас

20:15

Проблемный самолет сел в Шереметьеве

20:10

Жюри "Кинотавра" выбрало лучших

19:22

В Москву из Милана летит "Боинг" с неисправностью

18:02

Штаты готовы к войне с Ираном. Британия отправляет морпехов в Персидский залив

17:53

Защитники Донбасса уничтожили украинский "Фантом"

17:32

Атаки на российскую энергосистему: Помпео от комментариев отказался

17:02

Центр Вишневского подтвердил госпитализацию Галины Волчек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Москву из Милана летит "Боинг" с неисправностью

В Москву из Милана летит "Боинг" с неисправностью

42 минуты назад
"Прямая линия": названы самые популярные темы

"Прямая линия": названы самые популярные темы

1 час назад
Атака в Оманском заливе: американская классика позапрошлого века

Атака в Оманском заливе: американская классика позапрошлого века

33 минуты назад
Косачев ответил на заявление Болтона о 209 миллионах долларов

Косачев ответил на заявление Болтона о 209 миллионах долларов

39 минут назад
Киселёв - об инциденте с Голуновым: мы стали лучше, чем были

Киселёв - об инциденте с Голуновым: мы стали лучше, чем были

53 минуты назад
Атаки на российскую энергосистему: Помпео от комментариев отказался

Атаки на российскую энергосистему: Помпео от комментариев отказался

2 часа назад
Штаты готовы к войне с Ираном. Британия отправляет морпехов в Персидский залив

Штаты готовы к войне с Ираном. Британия отправляет морпехов в Персидский залив

1 час назад
Момент резонансного ДТП в Воронежской области попал на видео

Момент резонансного ДТП в Воронежской области попал на видео

3 часа назад
Центр Вишневского подтвердил госпитализацию Галины Волчек

Центр Вишневского подтвердил госпитализацию Галины Волчек

3 часа назад
Венедиктов призвал не верить в бескровность гибридных войн

Венедиктов призвал не верить в бескровность гибридных войн

43 минуты назад
Гройсман "отправил на пенсию" партии Порошенко и Тимошенко

Гройсман "отправил на пенсию" партии Порошенко и Тимошенко

7 минут назад
Токаев будет работать над реализацией стратегии Назарбаева

Токаев будет работать над реализацией стратегии Назарбаева

19 минут назад
Праздник вместо протеста: кризис в Молдавии рассасывается бескровно

Праздник вместо протеста: кризис в Молдавии рассасывается бескровно

20 минут назад
Ласицкене показала лучший результат сезона на турнире в Польше

Ласицкене показала лучший результат сезона на турнире в Польше

27 минут назад
В центре Москвы дебошира выгнали из бара на улицу, где ему распылили перец в лицо

В центре Москвы дебошира выгнали из бара на улицу, где ему распылили перец в лицо

39 минут назад
Российские волейболисты уступили иранцам в Лиге наций

Российские волейболисты уступили иранцам в Лиге наций

46 минут назад
Совбез РФ: сюжет о "российском вмешательстве" стал средством сведения счетов

Совбез РФ: сюжет о "российском вмешательстве" стал средством сведения счетов

55 минут назад
Операция Sentinelle: мужчина, угрожавший французским военным, получил пулю

Операция Sentinelle: мужчина, угрожавший французским военным, получил пулю

57 минут назад
Медведчук объяснил, почему "за державу обидно"

Медведчук объяснил, почему "за державу обидно"

1 час назад
Россия не видит альтернатив СВПД

Россия не видит альтернатив СВПД

1 час назад
Мэй планирует чаще смотреть крикет и гулять

Мэй планирует чаще смотреть крикет и гулять

1 час назад
Российский биатлонист Хасанкаев умер на сборах в Крыму

Российский биатлонист Хасанкаев умер на сборах в Крыму

1 час назад
На Голанах появился знак "Рамат-Трамп"

На Голанах появился знак "Рамат-Трамп"

1 час назад
Украинские полицейские собрали 1613 кустов конопли

Украинские полицейские собрали 1613 кустов конопли

1 час назад
Юридических оснований для приостановки СП-2 нет

Юридических оснований для приостановки СП-2 нет

1 час назад
Лешуков и Семенов взяли бронзу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

Лешуков и Семенов взяли бронзу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

1 час назад
Американский делегат посетит встречу по безопасности в Уфе

Американский делегат посетит встречу по безопасности в Уфе

1 час назад
Защитники Донбасса уничтожили украинский "Фантом"

Защитники Донбасса уничтожили украинский "Фантом"

2 часа назад
Стала известна соперница Шараповой в первом круге турнира на Мальорке

Стала известна соперница Шараповой в первом круге турнира на Мальорке

2 часа назад
Усатого привезли в прокуратуру

Усатого привезли в прокуратуру

2 часа назад
Полицейские скрутили авиадебошира в Новокузнецке. Видео

Полицейские скрутили авиадебошира в Новокузнецке. Видео

2 часа назад
Российский экипаж стал третьим в гонке "24 часа Ле-Мана"

Российский экипаж стал третьим в гонке "24 часа Ле-Мана"

3 часа назад
Предсказание по Крыму сбылось, Милявскую и Цекало призвали срочно шутить про Аляску

Предсказание по Крыму сбылось, Милявскую и Цекало призвали срочно шутить про Аляску

3 часа назад
Сергей Сивохо пойдет на выборы в Раду

Сергей Сивохо пойдет на выборы в Раду

3 часа назад
Патриарх Кирилл: Церковь не ошибается, ведь через нее действует Дух Божий

Патриарх Кирилл: Церковь не ошибается, ведь через нее действует Дух Божий

3 часа назад
Убийство в Чемодановке: на похороны пришли 500 человек

Убийство в Чемодановке: на похороны пришли 500 человек

3 часа назад
Олимпийский чемпион Тищенко завоевал первый титул на профессиональном ринге

Олимпийский чемпион Тищенко завоевал первый титул на профессиональном ринге

3 часа назад
Советские Т-55 вступили в поединок друг с другом в Ливии. Видео

Советские Т-55 вступили в поединок друг с другом в Ливии. Видео

3 часа назад
Молдавия продолжит реализацию соглашения об ассоциации с ЕС

Молдавия продолжит реализацию соглашения об ассоциации с ЕС

4 часа назад
Олимпийскую сборную России проводили на Европейские игры

Олимпийскую сборную России проводили на Европейские игры

4 часа назад
Москва: митинг завершен, принята резолюция

Москва: митинг завершен, принята резолюция

4 часа назад
Конина, плов и танцы для президентов: чем удивляли саммиты в Бишкеке и Душанбе

Конина, плов и танцы для президентов: чем удивляли саммиты в Бишкеке и Душанбе

5 часов назад
Две минуты в неделю: простой способ спастись от диабета

Две минуты в неделю: простой способ спастись от диабета

5 часов назад
Лидер "Машины времени" сообщил о смерти барабанщика Сергея Остроумова

Лидер "Машины времени" сообщил о смерти барабанщика Сергея Остроумова

5 часов назад
Ресторанный скандал: жена Нетаньяху заплатит 15 тысяч долларов

Ресторанный скандал: жена Нетаньяху заплатит 15 тысяч долларов

5 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Роковая партия

Расследование Эдуарда Петрова. Роковая партия

6 часов назад
235
Уничтожены секретные досье на канадских политиков

Уничтожены секретные досье на канадских политиков

6 часов назад
Песков рассказал, когда Путин сможет встретиться с Зеленским

Песков рассказал, когда Путин сможет встретиться с Зеленским

6 часов назад
Песков о встрече Путина и Трампа: инициатив от Вашингтона нет

Песков о встрече Путина и Трампа: инициатив от Вашингтона нет

6 часов назад
Екатеринбуржцы выберут место для храма после ЕДГ

Екатеринбуржцы выберут место для храма после ЕДГ

8 часов назад
Фастфуд может вызвать преждевременное старение мозга

Фастфуд может вызвать преждевременное старение мозга

15 часов назад
"История Игрушек 4": чего ждать от последней части

"История Игрушек 4": чего ждать от последней части

15.06.2019 19:14
Известный препарат от прыщей снизит жесткость артерий

Известный препарат от прыщей снизит жесткость артерий

15.06.2019 10:44
Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

11.06.2019 11:51