Российские волейболисты уступили иранцам в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу не смогла ничего противопоставить лидеру предварительного этапа Лиги наций команде Ирана. Встреча, прошедшая в иранской Урмии, завершилась со счетом 3:0 (25:20, 26:24, 25:23) в пользу соперников россиян.

Самым результативным игроком в составе российской команды стал Виктор Полетаев, набравший 16 очков. Следующая игра сборной России состоится 22 июня. Россияне сразятся с волейболистами из Германии. Встреча пройдет в бразильском городе Куяба.

Россияне занимают второе место в турнирной таблице Лиги наций, набрав 20 очков. Иранцы лидируют с 24 баллами.