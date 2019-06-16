Токаев будет работать над реализацией стратегии Назарбаева

10 июня Центральная избирательная комиссия Казахстана подвела итоги внеочередных президентских выборов, что состоялись накануне. С большим отрывом от конкурентов победу одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. За него отдали голоса 6,5 миллиона жителей республики — почти 71% избирателей.

Президентский срок в Казахстане составляет 5 лет, и избранный глава государства Касым-Жомарт Токаев не хочет терять ни минуты, готов тут же приниматься за работу. Но сперва — государственный протокол.

Из особого кресла в первом ряду за церемонией внимательно следит Нурсултан Назарбаев. Сам он через этот ритуал проходил неоднократно. Теперь Токаев приносит клятву, целует государственный флаг, получает удостоверение президента. По закону — из рук главы Центризбиркома. По духу понятно: бразды правления ему вверил лидер нации Елбасы.

"Я буду работать над реализацией третьей модернизации Казахстана, претворением в жизнь пяти институциональных реформ и других важнейших стратегических документов нашего государства. Другими словами, я буду работать над реализацией стратегии Елбасы", — заявил Токаев.

Церемония инаугурации состоялась уже на третий день после внеочередных выборов главы республики. Никакой спешки — просто озвученный Центризбиркомом результат не оставил и малейших сомнений: более 70% голосов — за Токаева. И пусть сам президент скромно отметил, что слово "победа" в данном контексте не самое подходящее, это именно победа. Победа той системы, которая в переходный период показала свою устойчивость и позволила провести выборы в полном соответствии с мировыми стандартами.

Однако на фоне подавляющего большинства положительных оценок миссия ОБСЕ была верна своему духу. О том, что он, мягко говоря, с душком, хорошо знает и сам избранный президент, поэтому на итоговой конференции ни чуть не смутился, когда получил от журналистов вопрос о своем отношении к такого рода критике.

"Я был вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ и знаю всю эту кухню. Как они составляют эти доклады, насколько бывают политически предвзяты в зависимости от страны, где работают. Поэтому я отношусь к докладу ОБСЕ абсолютно спокойно", — сказал Токаев.

Вообще конференция Токаева по итогам голосования стала настоящим откровением. Такого уровня открытости собравшиеся журналисты ожидали едва ли. Одной из важнейших тем стало будущее российско-казахстанских отношений.

Приверженность Токаева союзническим отношениям с Россией имеет и явных противников. За рубежом. По всей видимости, именно они стоят за попытками вывести людей на несанкционированные акции протеста. Попытки эти, впрочем, не находят поддержки среди граждан Казахстана.

Первый зарубежный визит после внеочередных выборов Токаев совершил в Бишкек на саммит лидеров стран ШОС. И это принципиально важно, потому как наглядно иллюстрирует внешнеполитические ориентиры Казахстана на годы вперед.