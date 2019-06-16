Гройсман "отправил на пенсию" партии Порошенко и Тимошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, недавно возглавивший новую партию "Украинская стратегия", считает, что старые политические силы, в частности "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, должны уйти в историю.

Он пояснил, что эти силы находятся в политике 20-25 лет, у них были возможности принимать "правильные решения". "Но этого не было сделано, и вряд ли они смогут это сделать", — заявил Гройсман.

По мнению украинского премьера, в новую Верховную раду, выборы в которую назначены на 21 июля, должны войти все новые политические объединения. Так, в парламенте обязательно должны присутствовать "Слуга народа" Владимира Зеленского, которую Гройсман назвал "партией великой надежды", партия "Голос" Святослава Вакарчука, а также "Украинская стратегия", поскольку она объединяет профессионалов.

"Все остальные могут отдыхать на политической пенсии", — пожелал Гройсман, слова которого приводит ТАСС.