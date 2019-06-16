Ласицкене показала лучший результат сезона на турнире в Польше

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала победительницей турнира в Польше. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту преодолела планку на отметке 2,02 метра. В нынешнем сезоне никто из спортсменов не смог показать подобный результат.

Второе место на мемориале Януша Кусочиньского завоевала Ирина Геращенко, представляющая Украину (1,94). Тройку лучших замкнула польская легкоатлетка Камила Лицвинко (1,87).

Отметим, что для Ласицкене победа в Польше стала уже 11-й подряд.