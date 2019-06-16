Штайнмайер: ЕС и Россия разочаровали друг друга

Отношения между Россией и Евросоюзом уже не вернутся на прежний уровень, к России теперь нужен новый подход, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на конференции в Финляндии.

Надежды на интегрирующее масштабное партнерство не сбылись, у обеих сторон осталось разочарование.

Однако Штайнмайер считает, что сейчас в контактах с Россией как никогда актуален деловой подход без ожиданий серьезных перемен, передает "Интерфакс".